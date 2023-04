"Campeonato de España de Cata" a Gramona

El dissabte 6 de maig, la sala de la cava històrica de Gramona, a Sant Sadurní d'Anoia, acollirà la celebració del "Campeonato de España de Cata". L'equip guanyador es classificarà per a la final del "Championat du Monde de Dègustation", que tindrà lloc el 14 d'octubre a la Provença francesa, organitzat per la Revue du Vin de France i que cita als guanyadors de més de 30 països.



Philippe Cesco, d’Arrabal 18, José Luis Aragunde, de Ribeira de Fefiñans i Daniel Monsonís de Eclèctic Vins organitzen l'esdeveniment, enguany en estreta col·laboració i el suport de Gramona, així com amb el patrocini de Spiegelau, la prestigiosa marca de cristalleria amb la qual es tastaran tots els vins de la final.



Normes de la Competició

Més de cent persones, que van esgotar les inscripcions en qüestió de minuts, disputaran el campionat durant el matí. Professionals HORECA, prescriptors, winelovers i cellerers. Perquè els equips puguin concentrar-se i tastar el més còmodament possible, aquesta primera part es realitza a porta tancada.



Els equips hauran d'identificar la varietat de raïm, el país, la denominació d'origen, el productor i l'anyada en els deu minuts disponibles per a cadascun dels vuit vins que es tastaran.



Festival Saba

A partir del migdia, per a relaxar l'ambient després de la tensió de la prova, i mentre el jurat delibera, Gramona oferirà a tots els concursants i a diversos convidats del món del vi una degustació professional entre vinyes, amb la muntanya de Montserrat presidint. Es podran tastar els vins d'una vintena de cellers del Penedès, que representen una fotografia del seu paisatge, un reflex de l'actualitat de la regió.



A més dels productors locals, i atès que en aquest certamen es disputa la plaça per al campionat mundial, l'organització ha convidat a elaboradors de diferents regions vinícoles del món com la Champagne o Alsàcia, de la mà de Clandestin, Oliver Marteaux o Domaine Leon, René Kientz, i fins del nord de Suècia amb les sidres de gel de Brännland Cider.



A la tarda, es revelaran els vins tastats, es coneixeran els tres primers classificats i es nomenarà a l'equip guanyador que assistirà a la final mundial. En les últimes dues edicions, els equips espanyols han mostrat un gran nivell tot conquerint el podi.



El festival tindrà un aforament entorn dels 200 convidats que des de migdia fins a la posta de sol, podran tastar vins dels cellers participants. Fredi «Fresquito» Torres, que avui produeix vins en regions diverses i desafiadores, rememorant el seu passat com a DJ professional, el 6 de maig canviarà ampolles per vinils en un flashback per posar la nota musical al Festival Saba. Es tracta d'un acte amb l'aforament limitat i d'accés exclusiu als concursants del campionat i convidats de l'organització. No és possible la venda d'entrades ni l'admissió pública.