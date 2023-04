​30 professionals tasten 150 vins de 40 cellers de la DO Penedès

L'edifici de l’Enològica de Vilafranca del Penedès ha estat l’escenari de la sessió de tast del 57è Concurs Tastavins DO Penedès, que decidirà quin són els millors vins Penedès del 2023. Enguany el panell l’han format 30 tastadors d’alt nivell vinculats al sector vitivinícola –enòlegs, sommeliers, responsables de botigues especialitzades de gran consum, periodistes especialitzats i winelovers– que han tastat les prop de 150 mostres presentades d’una quarantena de cellers participants.



El Concurs Tastavins DO Penedès, organitzat per l’Acadèmia Tastavins Penedès amb la col·laboració de la Denominació d’Origen Penedès i el suport de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, és un dels més antics de l’estat i amb més rellevància dins del sector.



Abans d’iniciar-se el tast, el president de l’Acadèmia Tastavins Penedès, Max Margalef, ha agraït la presència dels tastadors i a remarcat la professionalitat que any rere any demostra el panell triat pel concurs: “Sense vosaltres no podríem continuar organitzant aquest concurs que és un referent consolidat i de prestigi dins del sector vinícola”.



Per la seva banda, el director de la DO Penedès, Francesc Olivella, ha donat la benvinguda als tastadors i ha posat en rellevància la continuïtat del concurs com “un exemple de que la cultura vitivinícola del Penedès és ben viva” i ha destacat “l’impecable tasca que els cellers del nostre territori desenvolupen dia a dia”.



Els guanyadors del 57è Concurs Tastavins DO Penedès es donaran a conèixer el proper 12 de maig a l’Auditori de Vilafranca del Penedès. Una gal·la que s’emmarca en els actes paral·lels de les Fires de Maig que se celebraran aquell mateix cap de setmana.