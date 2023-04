Sis vins rosats per acompanyar la rosa i el llibre

Arriba una de les diades més populars de Catalunya, en la que la gent surt en massa al carrer a passejar entre parades per comprar un llibre i una rosa per regalar a aquella persona que creu que n’és mereixedora.



Com que entenc que el lector d’aquestes ratlles és una persona culta, seriosa, formada, llegida, amb sensibilitat i que fuig corrents de qualsevol lloc on hi hagi el locutor/presentador de torn firmant llibres, us faig una proposta de vins rosats per regalar per Sant Jordi, perquè, dic jo... si regaleu o us regalen un llibre, serà per llegir-lo, i, quina millor manera de llegir un llibre que acompanyat d’una copa de vi rosat?

Doncs això.



Llopart Carmí, Celler Llopart

Denominació d'Origen Penedès

Varietats: Sumoll i garnatxa.

Preu: 10 €.

El celler Llopart engloba la seva producció de vins tranquils dins de la col·lecció la vida secreta de les plantes, un projecte que es fixa en les estratègies i els mecanismes d’adaptació de les plantes al seu entorn.



Aquí trobem un vi rosat de molt bon color, cosa que reivindica el color autèntic dels vins rosats del Penedès, fet amb sumoll i garnatxa, afinat en gerres de ceràmica, oferint un vi de perfil més obert.



Pardas Sumoll Rosat, Celler Pardas

Denominació d'Origen Penedès

Varietats: Sumoll 100%

Preu: 13 €

Celler Pardas ha estat el celler pioner en recuperar la varietat sumoll, una varietat menystinguda durant anys per la Denominació d'Origen Penedès, ja que la consideraven vulgar i aspre.



Avui en dia ja és una varietat oficial dins de la DO, gràcies a la feina de cellers com aquest que han demostrat que fent un bon treball amb la varietat, s’obté un vi molt interessant.



Brunus Rosé, Celler Portal del Montsant

Denominació d'Origen Montsant.

Varietats: Garnatxa negra 100%.

Preu: 12 €

No soc gaire partidari dels vins rosats de zones càlides, però mira... un dia és un dia. Aquí tenim un monovarietal de garnatxa de bon color, que ens ofereix un mostrari de fruita vermella fresca esquitxada amb fruita negra.



Ara que ja tenim a sobre les altes temperatures, ens acompanyarà la lectura amb el seu toc refrescant.



Bàrbara Forés Rosat, Celler Bàrbara Forés

Denominació d'Origen Terra Alta.

Varietats: Garnatxa, carinyena i Shiraz.

Preu: 10 €

El nom de Terra Alta sempre m’ha recordat el mapa del llibre del senyor dels anells, on la Tierra Media començava a Haradwait (les terres del sud), passaves per Gondor, Mordor, Forodwaith (les terres del nord) i acabaves a las Tierras Altas. En fi, coses meves.



El rosat de Bàrbara Forés està fet amb un cupatge de tres varietats que mostren la fruita d’un territori, amb un molt bon color, i amb una boca plena i agradable.

I no patiu, no és un vi de Mordor.



Segura Viudas Rosat, Celler Segura Viudas

Denominació d'Origen Catalunya

Varietats: Ull de llebre i merlot.

Preu: 6 €

Raïm provinent d’una verema nocturna, un cop fermentat fa una guarda amb mares fines durant un mes, per aconseguir una boca més untuosa. L’ampolla ha rebut no fa massa una nova etiqueta i el vi és un militant de la lliga dels rosats amb poc color.



Castell d’Encus Jhana, Celler Castell d’Encús

Denominació d'Origen costers del Segre

Varietats: Merlot i petit verdot.

Preu: 29 €

6 mesos en fusta

Estem davant d‘un vi d’un dels enòlegs de culte - el que al barri de Gràcia en diuen un cult winemaker - de Catalunya. Un vi elaborat en alçada (a Talarm) fet majoritàriament amb merlot i una mica de Petit Verdot, amb una criança de 6 mesos en roure francès. Per la seva marcada acidesa, és un vi que li va molt bé uns anys de guarda.





I recordeu: si coneixeu a alguna persona que quan parla utilitza constantment expressions com: en plan, tal, en plan tal, literal, literalmente, obvio, chil, bro... Doncs és una persona que literalment només beu cervesa, en plan, no li regaleu vi. Ni la rosa.