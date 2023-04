La DO Terra Alta lliura els premis en una emotiva festa del 40 aniversari

Millor Vi Blanc de Collita: ex aequo, Naturalis Mer 2022, de Celler Batea; i Mas d’en

Pol 2022, de Celler Xavier Clua



Millor Vi Blanc Brisat: Herència Altés Trementinaire 2020, d’Herència Altés



Millor Vi Negre de Collita: Els Ceps de la Via Verda 2022, de Les Vinyes del Convent



Millor Vi de Licor: Gamberrillo GAB 2018, de Modernista Celler



Gran Vi Negre “Terra Alta”: ex aequo, L’Avi Arrufí 2019, de Celler Piñol; Propositum 2019, de Celler Arrelats; i Rialla Garnatxa Peluda 2019, de Celler Rialla Gran Vi “Terra Alta Garnatxa Blanca”: Sisquera Selecció 2021, de Cellers Tarroné.

Lava arrencar ahir els seus actes festius amb la presentació del llibre fotogràfic DO Terra Alta, Autèntic Paradís Rural, un mapping que es va projectar sobre la façana de l’Església del Poble Vell de Corbera.L'Església del Poble Vell va ser també l’escenari de la gala de celebració dels 40anys d’història de la DO. Un sopar servit per Vicent Guimerà, del restaurant L’Antic Molí.També es van donar els següents premis:Premi DO Terra Alta ‘Aposta pel Territori’:, per la seva aposta per les vinyes de la Terra Alta, contribuint a la sostenibilitat de moltes explotacionsPremi DO Terra Alta ‘Restauració’:, de l’Hotel Miralles per tota una vida dedicada a la restauració de la Terra Alta i a la divulgació i promoció de la seva cultura gastronòmica i dels seus vins.Premi DO Terra Alta ‘Comunicació’:, per la divulgació, amb rigor i coneixement, del territori i dels vins de la DO Terra Alta, més enllà de les nostres fronteres.Premi DO Terra Alta ‘#fansDOTerraAlta’;, per compartir el gust pels vins de la DO Terra Alta de forma desinteressada amb la seva gran comunitat de seguidors i seguidores.Premi DO Terra Alta ‘Vida entre Vinyes’:, per tota una vida dedicada a cuidar del paisatge vitivinícola de la comarca.Premi DO Terra Alta ‘Dona i Vi’:, per ser pionera entre les dones del territori liderant un projecte propi i defensant el potencial vitivinícola de la Terra Alta.Premi DO Terra Alta ‘Futur’:, pel seu compromís i gran tasca en la formació dels professionals del futur.Premi DO Terra Alta ‘Criança’:, per la seva gran labor al capdavant de la DO Terra Alta.