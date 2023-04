Acord entre URV i Terradinàmica per potenciar l’agricultura biodinàmica

La Universitat Rovira i Virgili i Terradinàmica, l’única associació agrícola biodinàmica de Catalunya, han signat aquest matí un conveni de col·aboració per potenciar, donar a conèixer i posar en valor la biodinàmica.



Així, l’objectiu és unir forces i sinergies entre l’àmbit universitari, la comunitat científica i Terradinàmica, amb les empreses que en formen part, i poder ser més útils a la societat, en concret als alumnes de la facultat d’enologia, oferint-los pedagogia, coneixement i la possibilitat de fer pràctiques a les empreses que practiquen aquesta agricultura respectuosa amb el medi ambient.



Entre les accions que es duran a terme, cal destacar que Terradinàmica crearà una beca amb remuneració monetària per aquell alumne que faci el millor treball de final de grau en matèria de biodinàmica. També s’ha proposat de poder fer xerrades i sessions sobre què és la biodinàmica i quins són els seus beneficis, a càrrec de professionals agrícoles amb anys d’experiència en aquest camp i que puguin ajudar als estudiants a conèixer millor aquest tipus d’agricultura.



En aquesta línia, el conveni marc també permetrà que els alumnes interessats puguin fer les pràctiques extracurriculars en alguna de les empreses associades a Terradinàmica, de manera que puguin aprofundir encara més en aquest món. Així mateix, els estudiants que ho desitgin també podran participar en les trobades de preparats biodinàmics que l’entitat organitza dos cops a l’any, a la tardor i a la primavera.



A tot això, el degà de la Facultat d’Enologia de la URV, Manuel Suárez, ha defensat que “des de la facultat sempre estem atents a les noves tendències, i des d’aquí podem mirar d’ajudar a donar aquesta vessant científica i d’estudi a la branca de la biodinàmica”.. Per la seva banda, el president de Terradinàmica, Francesc Suriol, ha assegurat que “ens fa molta il·lusió iniciar aquesta col·laboració que pot ajudar a fer pedagogia i donar més visibilitat a la biodinàmica, que ens doni més visió científica sobre si realment l’aportació de la biodinàmica té un sentit”.



Terradinàmica va ser constituïda el 2008, i està formada per agricultors conscients que el seu paper amb la natura ha de tenir sentit i troben en l’agricultura biodinàmica aquella forma de participar en la natura –que de forma intuïtiva ja practicaven els agricultors del segle XIX i anteriors–, i que arrenca de forma conscient de les bases de coneixement establertes per Rudolf Steiner.