5 coses a tenir en compte per guardar els vins en condicions òptimes

Guardar correctament el vi és fonamental per preservar la seva qualitat i sabor. Tot i que pot semblar una cosa senzilla, hi ha algunes normes bàsiques per assegurar-te que el teu vi estigui guardat de manera adequada. A continuació, us presentem alguns consells útils per guardar correctament el teu vi.



Temperatura: La temperatura ideal per emmagatzemar vi és al voltant de 12°C a 14°C. És crucial evitar temperatures extremes, ja que poden afectar negativament la qualitat. Les oscil·lacions de temperatura també s'han d'evitar perquè poden malmetre el tap i afectar la qualitat del vi.



Humitat: També és un factor rellevant perquè el tap necessita un cert nivell d'humitat per mantenir-se en bones condicions. La humitat ideal per guardar els vins és del 70%. Si la humitat és massa baixa, el tap es pot dessecar i esquerdar, el que permet que entri oxigen dins l'ampolla i comenci una evolució no desitjada.



Posició: La posició en què s'emmagatzema el vi també és crítica. Les ampolles de vi han d'emmagatzemar-se en posició horitzontal, perquè el vi estigui en contacte amb el tap i el mantingui humit.



Oscil·lació: La vibració i l'oscil·lació poden malmetre el vi i afectar el seu sabor i qualitat. És important mantenir el vi en un lloc estable.



Llum: La llum pot ser perjudicial per al vi, especialment la llum directa del sol, ja que pot alterar-ne la composició química i accelerar el seu envelliment. Per tant, és recomanable guardar el vi en un lloc fosc i lluny de la llum solar.



Temps: El temps que es guarda el vi és essencial per beure'l en el seu millor moment. Alguns vins guanyen molt amb el temps, i altres es fan malbé. El factor temps, si no som experts, és millor preguntar-lo a la botiga especialitzada on s'ha comprat.



En conclusió, guardar el vi de manera adequada és fonamental per mantenir la seva qualitat i sabor. És important mantenir la temperatura i la humitat adequades, emmagatzemar les ampolles en posició horitzontal, evitar l'oscil·lació i la llum directa del sol, i respectar el temps de maduració de cada vi. Seguint aquests consells, podràs gaudir del sabor i la qualitat del vi en les condicions més òptimes.