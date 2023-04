Vilarnau, el cava oficial del Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeu Comte de Godó

Vilarnau s'uneix amb el millor tenis del món. Serà el cava oficial del “Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeu Comte de Godó”, com ja va passar en les dues últimes edicions.



Per celebrar la 70a edició del torneig, les vinyes de Vilarnau han estat l'escenari que ha visitat l'icònic trofeu de la competició de mans de Tommy Robredo, el tennista que el va aixecar el 2004 en proclamar-se guanyador de la competició. En arribar, Damià Deàs, enòleg i gerent de la cava, li ha entregat l'ampolla de Vilarnau Rosé Delicat que el guanyador del torneig destaparà el proper 23 d'abril, data de la gran final.



Ara només queda viure l'emoció que protagonitzarà cada jornada el “Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeu Comte de Godó” mentre es gaudeix de la singularitat dels caves ecològics de Vilarnau.



Un torneig i una cava sostenibles

El “Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeu Comte de Godó” és un torneig de referència al circuit ATP des del punt de vista de la sostenibilitat. Compte amb el certificat ISO 20121 de gestió d'esdeveniments sostenibles i ha estat reconegut per Barcelona Biosphere amb la distinció al compromís per a la sostenibilitat turística de la ciutat. Una filosofia que també és present a Vilarnau, una cava que compta amb la certificació “Wineries for Climate Protection” i aposta per l'elaboració ecològica dels caves, així com per un desenvolupament equilibrat.