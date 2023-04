La 7.0 Wine&Gastro Experience d'Abadal torna al maig a Barcelona

El pròxim 1 de Maig i durant una setmana Barcelona es convertirà, amb el celler Abadal, en la 'capital del maridatge gastronòmic' amb un únic objectiu: gaudir de les propostes culinàries harmonitzades amb els vins del celler.



Abadal 7.0 Wine&Gastro Experience és fruit de la passió pel vi i la gastronomia, que caminen de la mà des dels orígens del celler. La iniciativa reividica motius tant quotidians com trobar-se amb amics, la celebració dels petits detalls o gaudir d'una pausa en el nostre dia a dia.



La primera setmana de maig (de l'1 al 7), la 7.0 Wine&Gastro convertirà Barcelona en un maridatge sense fi per a que tots els amants de la gastronomia i el vi maridin propostes sorprenents o redescobreixin espais gastronòmics de la ciutat.



Així mateix, com a part de la 7.0 Wine&Gastro Experience i per inaugurar aquesta setmana de maridatges, Abadal realitzarà a Barcelona pel públic professional un tast vertical exclusiu del seu vi Abadal Mandó, un vi elaborat 100% amb aquesta varietat recuperada del Bages amb la qual el celler porta investigant i treballant des de fa 20 anys.







QUI MARIDA A LA 7.0 WINE&GASTRO EXPERIENCE:



ANGLE**, BODEGA AMPOSTA, CAELIS*, CAN PIQUÉ, COURE RESTAURANT, CRAUN BARCELONA, DOS TORRES, FONDA ESPAÑA, IMPREVISTO, JOK,



L´ARROSSERIA XÀTIVA, LA BALSA, LA BODEGUETA PROVENÇA, LA PUBILLA, LA VENTA BARCELONA, ORIA*, PETIT COMITÈ BY GAIG, QUIRAT, SINTONIA, SOLC, SOLOMILLO, TEÒRIC TAVERNA GASTRONÒMICA, TR@MENDU, WINDSOR, WINE MOOD.



Més informació i proposta de menús: abadal.net/gastroexperiencebcn