El restaurant Malena (1 estrella Michelin), s'instal·la a la vinya de Raimat

El centre d'interpretació de Raimat Natura, situat en un turó entre les vinyes de Raimat (a 15km de Lleida), torna a convertir-se en un restaurant amb la millor cuina de Lleida, de la mà de Xixo Castaño. A partir del 15 d’abril, el xef, guardonat amb una estrella Michelin per la seva proposta gastronómica en el restaurant Malena de Gimenells, hi oferirà una selecció de plats inspirats en la cuina tradicional de Lleida i amb producte d'altíssima qualitat i de Km0. Alguns dels plats que s’hi podran gaudir són la coca de recapte amb arengada fumada, els cargols en el seu suc al perfum de llorer, el cap i pota amb cigrons, la llonganissa a la brasa amb patates i cebes fetes a la cendra o la tonyina escabetxada amb tomata confitada a l’alfàbrega. Sent fidel a la seva filosofía de Km0, Castaño maridarà la seva proposta amb els vins de Raimat, tots ells fruit del raïm collit en la pròpia vinya, conreada de forma 100% sostenible.



A més, aquest any estrena un menú vermouth (12,50€) que inclourà barreja, coc de brandada de bacallà i gilda de meló. La proposta anirà maridada amb el nou vermouth de Raimat, El Polvorí, ecològic i elaborat amb vi de qualitat infusionat amb més de 48 extractes d’herbes aromàtiques mediterrànies i alpines seleccionades com arrels, flors, espècies i fruites.



Experiència gastronòmica envoltada de vinya, fauna i flora



Més enllà de la qualitat de la proposta gastronòmica, el restaurant de Raimat Natura ofereix una experiència única: dinar o fer el vermut en un turó amb vistes a un mar de vinyes, més de 700 hectàrees d’espai natural amb més un centenar d’espècies de flora i fauna de gran valor. Hi conviuen en plena harmonia centenars d’aus aquàtiques, rapinyaires en perill d’extinció, mamífers i els conreus de vinya, totalment ecològica i sostenible. Obert al públic de forma gratuïta des de la primavera de 2021, l’espai es pot descobrir a peu o amb bicicleta, recorrent els tres itineraris senyalitzats, o des de l'aire sobrevolant-lo en un globus aerostàtic. Els caps de semana el recorregut es pot fer amb un guia que ajuda el visitant a descubrir tots els tresors naturals que amaga Raimat Natura.