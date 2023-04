Ja es pot sol·licitar ser usuari del viver de cellers del Penedès

El projecte, impulsat per l’Ajuntament de Vilafranca, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Denominació d’Origen Penedès, pretén posicionar el territori del Penedès com un referent en el sector vitivinícola innovador, sostenible i saludable. Una de les vies per facilitar la creació de noves oportunitats de negoci en el món vitivinícola és fomentar els espais col·laboratius, l’autoocupació, i l’emprenedoria.comptarà amb els equipaments i les instal·lacions necessàries per crear l'espai i oferir serveis de transferència de coneixement tècnic i de gestió per a l'autoocupació i l'emprenedoria. D’aquesta manera es dona major valor afegit al territori, impulsant la posada en marxa de nous projectes vitícoles al Penedès i aportant diversificació, diferenciació i innovació al panorama enològic del territori.Poden optar a ser viveristes aquelles persones físiques o jurídiques amb un projecte empresarial, que compleixin amb el reglament establert. Les persones emprenedores interessades en acollir-se al viver d’empreses han de presentar la sol·licitud formal al Consell Regulador de la DO Penedès mitjançant correu electrònic a info@cellerviverpenedes.cat Cal enviar adjunt el currículum vitae de la persona emprenedora i memòria descriptiva del projecte empresarial, que, com a mínim, haurà de contenir els apartats següents: dades personals de les persones promotores, objectiu de l’activitat, mercat, singularitat i aspectes diferencials del projecte en relació amb la competència. També s’haurà d’aportar documentació sobre previsió de finançament i de facturació.El projecte està emmarcat en l’Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i finançat amb càrrec al pressupost de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.Per a més informació es pot visitar el web: https://www.cellerviverpenedes.cat