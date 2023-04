Ja es poden reservar tastos i comprar entrades de La Fira del Vi de Falset

obre la seva plataforma online ( www.firadelvi.org ), en la qual es poden comprar tiquets anticipadament per a la Fira presencial (el primer cap de setmana de maig) i també reservar degustacions en cellers de la comarca del Priorat, pertanyents a la DOQ Priorat i DO Montsant, entre el 2 i el 31 de maig.En total, són, un 55% dels quals pertany a la DOQ Priorat i un 45% a la DO Montsant. Bona part d’aquests cellers també participaran en la proposta iniciada durant la pandèmia i que permet que, al llarg de tot el mes de maig, els cellers de la DOQ Priorat i de la DO Montsant obrin les seves portes i es converteixin en estands on tastar els vins mentre es trepitja la comarca.De la mateixa manera que l’any passat, l’Ajuntament de Falset, com a organitzador del certamen, ha posat en marxa una plataforma online que permet comprar els tiquets de degustació de manera anticipada, amb l’objectiu d’anar millorant el servei i l’atenció que es presta als visitants.La Fira del Vi de Falset, en el seu format clàssic i presencial, obrirà portes(a partir de les 18 hores) mentre que el(29 i 30 d’abril i 1 de maig) el recinte estarà obert entre les 11 i les 21 hores, en horari ininterromput.A banda de l’habitual presència de cellers a Falset durant el cap de setmana i de les activitats que es fan arreu de la comarca, la 28a Mostra de Vins de la DOQ Priorat i la DO Montsant aposta clarament per seguir posicionant-se com una fira professional i alhora de referència per al perfil “wine lover”, que és com es defineix als apassionats per la cultura del vi.Pel que fa a les degustacions en cellers, iniciada el 2021, es prolongarà entre el dimarts2 de maig i el dimecres 31 de maig. La iniciativa, que compta amb la col·laboració de la DO Montsant i la DOQ Priorat, proposa que tota la comarca del Priorat es converteixi en “recinte firal” durant un mes, amb cellers fent d’estands, tot oferint degustacions a aquelles persones que, prèviament, hagin reservat la seva plaça a: www.firadelvi.org D’aquesta manera, la comarca es torna a convertir en un gran aparador vitivinícola tot el mes de maig, donant continuïtat a la fórmula dissenyada durant la pandèmia amb l’objectiu que la Fira no s’aturés i seguís sent útil als cellers, malgrat els diversos confinaments.De fet, “la proposta de Fira al llarg de tot el mes de maig permet als visitants transcendir la visita d'un dia i organitzar estades d’un cap de setmana o de més dies amb la idea de conèixer millor la comarca i les seves propostes enoturístiques”, segons l’alcalde de Falset i president de la comissió organitzadora, Carlos Brull.