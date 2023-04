La Primavera del Cava torna amb 18 activitats entre vinyes

Foto: Alta Alella



Foto: Carles Andreu

Ubicats a llocs privilegiats, els cellers participants a La Primavera del Cava són:Esmorzar de pagès i pujada a peu al CastellotDissabte 6 de maig, de 9:00 a 13:30hPreu: 25€/personaContacte: 633 77 47 38 / comunicacio@cavasbolet.comTaller de meditació, cerimònia del te i brunch amb cavaDiumenge 7 de maig, de 10:00 a 13:00hPreus 35€/personaContacte: 626 69 11 98 / gorner@girodelgorner.comBarbacoa, Cava i la poda en verdDiumenge 7 de maig, de 10:00 a 16:30hPreu: 42€/personaContacte: 609 02 59 94 / 646 36 18 49 / enoturisme@joansegura.catTast musical i gastronomia a la terrassa PIN’SDiumenge 7 de maig, de 12:00 a 14:00hPreus: 15€ membre del CLUB ATM / 20€ No membre del CLUB ATMContacte: 93 891 11 73 – visites@agustitorellomata.comDescobreix la primavera eco entre vinyesDissabte 13 de maig, de 10:00 a 13:15hPreus: 35€ (adults) / 15€ (nens de 4 a 12 anys) / gratuït (nens de 0 a 3 anys)Contacte: 93 891 03 18 / info@canalsimunne.comLa primavera a la vinya i al plat (visita especial i taller de cuina)Dissabte 13 de maig, de 17:00 a 20:30hPreus: Adults: 40€ / Infantil de 4 a 17 anys: 25€ / Menors de 3 anys: gratuïtContacte: 628 62 41 82 / visita@altaalella.winePassejada a la vinya i esmorzar-maridatge amb Jazz i BossanovaDiumenge 14 de maig, de 10:30 a 14:00hPreus: 43 €/persona. Menors de 18 anys: 38€Contacte: 699 42 84 43 / enoturisme@cavarovellats.comTaller de tast: Tofona d’estiu i CavaDiumenge 14 de maig, de 10:30 a 12:30hPreu: 36€/personaContacte: 97 788 74 04 / info@cavandreu.comMatí de natura amb esmorzar entre els cepsDissabte 20 de maig de 10:30 a 13:00hPreus: Adults: 35€ / Infantil de 4 a 12 anys: 15€ / De 0 a 3 anys: gratuïtContacte: 93 891 50 66 / hola@masiatorreblanca.comMúsica Soul i Cava entre vinyesDissabte 20 de maig, de 11:00 a 13:00hPreu: 10€/personaContacte: 97 745 98 60 / comunicacio@castelldor.comTast a cegues a la Sala de Tast Professional rodejats de vinyesDissabte 20 de maig, de 11:00 a 13:00hPreu: 50€/personaContacte: 93 891 32 10 / casa@juveycamps.comMaridatge de formatges Xerigots i dinar de paellaDissabte 20 de maig, de 12:00 a 16:00hPreu: 38€/ personaContacte: 610 53 34 91 / mjovani@jovanivins.comCavaCursa 2023, caminada i cursa en un entorn privilegiatDissabte 20 de maig de 16:00 a 21:30hNo hi haurà inscripcions presencials (només online)Preus: 16€ per corredors i caminants. / 6€ pels acompanyants que no volen corre o caminar però que volen gaudir de la botifarrada i del cava.Contacte: 661 575 602 / enoturismo@giroribot.esIoga i Tast Maridatge amb aperitiu de Cal MiquelóDiumenge 21 de maig de 11:00 a 15:00hContacte: 93 891 23 61 / enoturisme@vilarnau.esPreu: 30€/personaMarxa nòrdica a les vinyes i esmorzar de pagèsDissabte 27 de maig de 9:30 a 13:30hPreus: 40€ (Adults). 20€ (Nens de 4 a 12 anys). Gratuït (De 0 a 3 anys)Contacte: 600 68 34 19 / enoturisme@covides.comEls nens a la vinya: La feina de l’esporga i estampat de pàmpolsDissabte 27 de maig, de 10:00 a 13:00hEdat recomanada per a fer l’activitat infantil: de 4 a 12 anys.Preus: 30€/persona. Menors de 14 anys: 15€/personaContacte: 93 898 90 78 – 629 80 89 93 / visites@cellerscarol.com3 Parcel·les, 3 Caves/Vins i 3 Tapes amb aperitiu finalDissabte 27 de maig, de 11:30 a 13:30hPreu: 28€/personaContacte: 93 891 10 92 / winetourism@sumarroca.comDegusta els caves d’Oliver Viticultors on no els has tastat maiDiumenge 28 de maig, de 11:30 a 14:00hPreus 30€/personaContacte: 609 37 52 42 / sadurni@oliverviticultors.com