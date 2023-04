Elon Musk no es cansa: crea una cervesa a preu desorbitat

Elon Musk no en té mai prou. El propietari de Tesla va lluitar fins al final per acabar comprant Twitter i la xarxa social muta constantment. El senyor dels negocis, més enllà de gestionar les seves empreses Tesla i SpaceX, sempre ha volgut destacar amb productes extravagants: des d'un tequila fins a uns pantalons curts de 70.000 dòlars. I ara, una cervesa.



L'ampolla de la beguda simular la forma del seu vehicle més esperat, el Tesla Cybertruck, i es tracta d'una edició especial que, per ara, només estarà disponible a Europa durant un període de temps limitat. L'aposta per aquest producte ha sorprès, de nou, el món sencer, però no tant com el preu a què l'està venent. Cada botella costa gairebé 30 euros i, per tant, el litre de cervesa costa 89 euros.



Tal com indiquen al web, on ja es pot comprar la beguda, la Tesla GigaBier està dissenyada per "emular la forma de Cybertruck", alhora que honora "la tradició de 500 anys de la cervesa alemanya Reinheitsgebot". Com és aquesta cervesa? Es tracta d'una beguda d'estil Pilsner elaborada a Berlín que té notes de cítrics, bergamota i fruites dolces.



Els ingredients principals de la beguda són l'aigua, l'ordi i el llevat, i ha estat fabricada per una empresa alemanya especialitzada a produir cerveses artesanes. Les botelles tenen un disseny elegant i futurista, i estan fetes de vidre negre i brillant. El paquet, que en conté tres, es ven en una funda negra sense costures amb una marca d'aigua amb la paraula "Giga" que brilla a la foscor.