Nou Clos Ancestral de ​Família Torres, elaborat amb la varietat prefil·loxèrica forcada

presenta el Clos Ancestral, que descobreix el patrimoni vitícola català i apropa les varietats ancestrals al consumidor. Després de l’estrena fa un parell d’anys amb un negre del Penedès elaborat amb el raïm prefil·loxèric moneu i els autòctons ull de llebre i garnatxa,suma ara un blanc ecològic elaborat majoritàriament amb la varietat ancestral forcada, emparat també sota la, que es converteix en el cinquè exponent del projecte de recuperació de varietats ancestrals iniciat fa 40 anys per Família Torres.Forcada és l’única varietat blanca ancestral, de les més de cinquanta recuperades per Familia Torres, que per ara reuneix les aptituds per elaborar grans vins i fer front al canvi climàtic, ja que es tracta d’una varietat de cicle llarg, que madura lentament i manté una marcada acidesa., aquest és el segon vi d’aquesta varietat que existeix al mercat; Família Torres compta també amb un monovarietal de petita producció destinat a l’alta restauració.procedeix principalment de la finca Mas Palau, unes vinyes de sòls argilo-calcaris profunds de color vermell, situat a més de 500 metres d’altura, a l’Alt Penedès, lluny de la influència marítima. La forcada madura aquí entre finals de setembre i principis d’octubre: acostuma a ser l’última varietat blanca que es verema i sorprèn per l’aroma delicada i fresca. El cupatge es completa amb un petit percentatge de la varietat autòctona xarel·lo, que contribueix a la complexitat aromàtica del vi amb notes herbàcies i reforça la seva identitat territorial.Cada varietat s’ha veremat i vinificat per separat, amb la mínima intervenció per respectar el caràcter més genuí de cadascuna d’elles. Tant la fermentació com la criança sobre mares durant tres mesos s’han realitzat en acer inoxidable. Clos Ancestral blanc 2022 és un vi perfumat i fresc on destaca la fruita sobre un fons d’herbes aromàtiques. En boca es mostra directe, viu, amb una agradable textura que li aporta el treball amb les mares. L’anyada 2022 al Penedès s’ha caracteritzat per la falta de pluja i alguns cops de calor durant l’estiu, i per l’excel·lent qualitat sanitària del raïm., cinquena generació de Família Torres, es declara un veritable fan de la forcada. “És una varietat que ens ajuda a recuperar la nostra herència vitivinícola i és molt interessant des del punt de vista enològic, sobre tot perquè manté una excel·lent acidesa fins i tot en anyades càlides”, comenta el Miquel. I afegeix: “Aquesta és l’única varietat blanca que estem plantant al Penedès perquè ens permetrà continuar elaborant grans vins en un context de canvi climàtic”.Preu recomanat: 16,75 €. Pot adquirir-se aquí