Mostra de cellers de la DO Terra Alta

Cruïlla DO Terra Alt

El nucli antic de Batea serà l'escenari, en el marc de les accions de la Primavera DO Terra Alta, de la mostra. Al llarg de tot el dia, els assistents podran gaudir d’una àmplia gamma de vins que aniran des de les tradicionals garnatxes blanques fins als vins joves d’aquesta anyada, passant pels vins premiats en l’edició del, que s’haurà celebrat aquella mateixa setmana durant el sopar del 40è aniversari de la DO.La gastronomia també tindrà el seu espai en aquesta mostra, així com les propostes culturals, pensades tant per a grans com per als més petits; i iniciatives lligades a la diada de Sant Jordi, que inclouran la possibilitat de conèixer de primera mà el llibre fotogràfic de la DO Terra Alta: DO Terra Alta. Autèntic Paradís Rural.estarà oberta al públic en horari interromput de 12:00 h a 19:00 h. 23 cellers hi participaran d’aquesta mostra que aglutinarà un centenar de referències vinícoles. Els cellers participants seran: Agrícola Corbera d’Ebre, Altavins, Bielsa Ruano, Casa Mariol, Celler Arrelats, Celler Arrufí, Celler Batea, Celler Josep Vicens, Celler La Botera, Celler Piñol, Celler Rialla, Celler Xavier Clua, Cellers Tarroné, Coma d’en Bonet, Estones Vins, Herència Altés, Ibusquet, LaFou Celler, Les Vinyes del Convent, Rosendo Esteve Vins i Olis, Sant Josep Vins, Vins Algars i Viticultors Bateans.Pel que fa a les propostes culturals, arrencaran a les 12h amb contacontes i tallers per als més petits, així com actuacions musicals que s’allargaran fins a les 14h. En horari de migdia, aquells que vulguin quedar-se a la fira maridant els vins de la DO Terra Alta amb les diferents propostes gastronòmiques, podran fer-ho acompanyats de la música dels Dj David Jardí i Aleix AP.A partir de les 16:30h torna la música més pausada, amb actuacions de Cambra de Violins acompanyades de peces de ball. A més, durant tot el dia, hi haurà altres sorpreses d’animació que amenitzaran la Mostra per fer d’aquesta una nova trobada a l’alçada dels vins de la DO Terra Alta.Un cop finalitzada la mostra, arrencarà un dels esdeveniments més esperats d’aquesta Primavera DO Terra Alta: la celebració de la primera edició del festival, que omplirà la comarca de música per a tots els públics, amb un cartell de luxe que inclou les actuacions de MClan i Els Amics de les Arts, dissabte al vespre; i La Fúmiga i Dàmaris Gelabert per als més petits, el matí de diumenge.A més de l’escenari principal del festival, hi haurà també un espai pensat per descansar i recuperar forces: el Village, un espai que acollirà diverses barres de vins de la DO, que els assistents podran maridar amb diferents propostes gastronòmiques i amb la música del Dj Miqui Puig, que amenitzarà tant la nit del dissabte com el migdia de diumenge.Tant la Mostra de Vins com el Cruïlla DO Terra Alta formen part del programa d’activitats de la Primavera DO Terra Alta, tota una setmana d’activitats enoculturals i gastronòmiques, dirigides tant al públic final com als professionals del sector, així com als viticultors, viticultores i cellers que conformen la DO Terra Alta.Entre les activitats programades es troben també la celebració del sopar del 40è Aniversari de la DO Terra Alta i la presentació del primer llibre fotogràfic de la DO: DO Terra Alta, Autèntic Paradís Rural (dijous 20 d’abril a l’Església del Poble Vell de Corbera).La Primavera DO Terra Alta busca, per sobre de tot, ser un projecte inclusiu de comarca, així com reivindicar la qualitat i el prestigi dels vins de la DO Terra Alta, i el territori com a destí enoturístic de primera alçada.