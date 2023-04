Wine is social compleix 10 anys

Deu anys enrere, Ferran Centelles, Manel Sarasa, Albert Martí i Thomas Kissler van posar en marxa Wine is Social. Avui, l'empresa inicia la celebració del seu 10è aniversari en un primer acte a Barcelona.



“Si mirem enrere hem fet coses meravelloses connectant cellers excepcionals amb consumidors arreu, però si mirem endavant encara en farem moltes més per fer el vi més fácil d’estimar, ja sigui a restaurants i botigues com també em el món online. Creiem que en això la tecnologia ens hi ajudarà”, assegurava Manel Sarasa.



Albert Martí, per la seva banda, recordava com es van plantejar “fer un club que no posi a prova a la gent, que no espanti, perquè al final veus que la gent ha anat desenvolupant el seu gust i n'ha anat aprenent”. Al cap de poc temps, la venda directa al consumidor, sempre complementada amb informació i contingut, es va ampliar a la restauració.



Wine is Social treballa amb més de 50 distribuïdors que serveixen a més de 20.000 restaurants i botigues de tot l’estat espanyol. En 10 anys, Wine is social ha consolidat una trajectòria d’èxit entre el consumidor final i també en la restauració.



Manel Sarasa recordava que la figura de Centelles va ser capdal: “volíem crear un llenguatge nou i planer i em van presentar en Ferran i de seguida ens va ajudar. Li hem d’agrair moltíssim tot el que ha fet. És un gran coneixedor del món del vi, probablement el que té més capacitat per innovar en aquest món del vi i alhora és una grandísima persona”.