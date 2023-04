Mas Vicenç presenta dos nous vins ancestrals

El Colldecabra del Celler Mas Vicenç, situat a Cabra del Camp i emparat dins la DO Tarragona, s’elabora amb el mètode ancestral. Es tracta d’un escumós amb només una sola fermentació.



El mètode ancestral és un mètode molt antic i diferent al mètode tradicional cava-champagnoise. Es tracta d’una forma d’elaborar molt pura i sense afegir cap additiu. El vi s’embotella quan queden els últims grams de sucre, aquests fermenten dins l’ampolla i així se n’obté el gas. La conseqüència esdevé amb un vi escumós molt jove i refrescant el qual no precisa criança en ampolla. Es un tipus d’elaboració on destaquen sobretot els gustos varietals del raïm.



Pel que fa al Colldecabra blanc de macabeu «els seus aromes ens transporten a la vinya de ‘cal Pipet’ i ens poden recordar a la flor d’ametller, a les herbes aromàtiques com el fonoll i l’espígol i fins i tot a notes més primàries de la varietat macabeu com la xirimoia, la pera o el meló madur» explica Vicenç Ferré, enòleg i propietari de Mas Vicenç. En boca és un vi escumós molt fi i refrescant i de lleugera estructura. Ideal, per tant, per maridar amb plats frescos i lleugers com les amanides, els aperitius o bé les carns blanques i greixoses.



El Colldecabra rosat «s’elabora amb garntaxa negra, prové d’una finca a peu de celler que s’anomena ‘l’Adserà’ i ens ofereix uns aromes primaris que ens recordaran a la família de fruites vermelles com les fresques cireres o els gerds» detalla Xavier Ferré, propietari de Mas Vicenç. Són sensacions que provenen d’una garnatxa veremada en un punt de maduració més aviat precoç per a cercar les sensacions més refrescants i goloses de la varietat. En boca, en destaquem la seva finor i elegància, convertint-lo en un escumós versàtil i atractiu.