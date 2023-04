​Catorze cellers de Poboleda oferiran els seus vins en una nova edició del Poboleda Vins

Catorze cellers de Poboleda participaran dissabte 8 d’abril en la dotzena edició del Poboleda Vins, la primera de les festes que es celebren a les viles de la DOQ Priorat i que dona el tret de sortida a un calendari farcit d’activitats per als amants del vi i de la DOQ Priorat.



La 12a edició de Poboleda Vins tindrà lloc a partir de dos quarts d’onze del matí i fins a dos quarts de tres de la tarda a la plaça del Portal de Poboleda. A l’esdeveniment hi prendran part els cellers: Burgos Porta, Crivellé i Valls, Hidalgo Albert, Celler Mas Doix, Tane Vins, Terres de Vidalba, Totó Marqués, Celler Unió, Mas d’en Blei, Mas la Mola, Perinet, Sandra Doix, Forer Massard i Genium.



El tast té un cost de 20€ que donen accés, a través d’una polsera personal i intransferible, al tast de totes les referències de vins que hi aportin els cellers de la vila de Poboleda, a més a més de la copa commemorativa.



Poboleda Vins és organitzada pels cellers d’aquesta vila, amb el suport del Ajuntament de Poboleda i del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Qualificada Priorat