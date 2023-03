Codorníu Fest, cava, concerts i gastronomia, del 6 al 9 d'abril

El celler Codorníu a Sant Sadurní d'Anoia no és només un dels més antics d'Espanya, sinó també l'origen del cava. Una destinació imprescindible per als amants d'aquest vibrant espumós, però també per als del modernisme i de la bona gastronomia.Si encara no teniu plans per Setmana Santa, Codorníu Fest és un esdeveniment que s'estrena aquest 2023 i que tindrà lloc del 6 al 9 d'abril amb una infinitat d'activitats al celler i en elAmb cava, música i gastronomia, el ‘Codorníu Fest’, és un bon pla per a gaudir del bon temps i de les millors bombolles. En aquesta primera edició els assistents gaudiran de concerts a l'aire lliure en un entorn privilegiat, tastos clandestins, la possibilitat de participar en la ‘Scape Game’ de Codorníu i d'una zona chillout perfecta per a relaxar-se amb una copa de cava. Diferents propostes inèdites a les quals se sumen activitats infantils com ara tallers de maquillatge infantil i la cerca d'ous de Pasqua, a més d'unA més, Codorníu també ofereix una àmplia oferta de visites enoturístiques pels cellers, declarats, on poder gaudir de la seva arquitectura, història i dels seus elegants jardins. Com la visitao la nova visita, on coneixeràs tot el know-how dels gairebé 500 anys d'història de la Casa Codorníu, creadora del cava, i del seu arquitecte. Descobriràs una de les majors obres mestres de l'art modernista del món, els seus més 20km de caves subterrànies i l'experiència sensorial dels 3 icònics caves de prestigiL'horari de visites al celler i reserves es pot consultar a 15bodegas.com