Perelada celebra 100 anys amb una facturació rècord i amb un nou vi homenatge

Elcelebra el seu centenari aquest 2023 apostant per la sostenibilitat i amb l'objectiu d’elaborar vins excepcionals que reflecteixin el paisatge i la diversitat del terroir empordanès. Així ho han anunciat avui, president i copropietari de Perelada juntament amb els seus germans, i, enòleg i director tècnic de la companyia des de fa 30 anys.Una de les accions estrella del centenari serà una festa immersiva per a tothom en el, a partde la creació d’un dels vins més exclusius que ha elaborat Perelada fins avui:La companyia ha facturat 20 M€ el 2022 (+10%) i espera superar els 22 M€ el 2023. Perelada, que ha exportat un 32% dels seus vins, pretén fer créixer les seves exportacions fins un 60% els pròxims 3 anys, arribant als principals mercats europeus, Estats Units i la Xina. Actualment, el 55% de les vendes de Perelada són a Catalunya i el 13% restant a l’Estat. Les vendes de vins tranquils ja són tan importants com les de cava (49% i 51% respectivament).Perelada, que compta amb el nou celler inaugurat el 2022, el primer de tota Europa que ha aconseguit el segell LEED Gold, tindrà certificades ecològiques totes les seves vinyes el 2025.El Vi del Centenari és un dels vins de gamma més alta, un vi únic del qual només s’han fet 1000 unitats. Aquesta edició limitada vol ser un tribut al somni visionari d’una família, ara fa cent anys, de recuperar segles de tradició vitivinícola a l’Empordà. S’elabora amb el millor raïm (garnatxa i syrah) de la finca més emblemàtica de Perelada: Garbet, i envelleix 12 mesos en bótes de roure francès i la resta en ampolla.En línia amb la innovació i experimentació, també es presentaran aquest any dos vins més;. El primer, vol simbolitzar l’esperit de Perelada i conjuga les varietats autòctones amb les forànies en perfecte equilibri. S’elabora amb garnatxa tinta empordanesa i altres varietats. El segon, un vi blanc icònic elaborat amb garnatxa blanca i cabernet sauvignon, un cupatges que Perelada ha ofert als seus més il·lustres hostes, des de Dalí a Josep Pla.Perelada també llançarà aquest 2023 el, un cava que reversiona el primer que es va elaborar al petit celler que es trobava sota el Castell de Peralada, el primer que va utilitzar la família. Un cava de macabeu, xarel·lo i parellada, provinent de la vinya de Finca l’Almirall a Castellví de la Marca, amb una criança de 18 mesos en ampolla.