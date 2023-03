"Barcelona Sustainable Catalunya", la nova distinció de la DO Catalunya

Xavier Pié, president de la DO Catalunya i Marc Miramontes, CEO Barcelona Foodie Black Week. Foto: DO Catalunya

Laavança en el seu compromís mediambiental incorporant una nova distinció:, a la que els cellers podran sol·licitar adherir-se ja durant l’exercici 2023. Es tracta d’una iniciativa pionera, que fixa com a objectius la preservació del territori vitivinícola català, el desenvolupament sostenible i les màximes garanties per als consumidors/es.El Consell Regulador ha creat aquesta nova distinció amb l’objectiu d’emparar els vins de cellers que disposin de verificació de càlcul de la petjada de carboni d’acord amb la norma ISO 14.064-1, amb l’objectiu de facilitar aquesta informació als consumidors i consumidores amb transparència i rigor.Els cellers podran incorporar la marca Barcelona Sustainable Catalunya a les seves etiquetes si assumeixen un. Per una banda, reduir progressivament les emissions anuals, fins a arribar o superar una reducció l’any 2030 del 50% respecte a l’any base 2008; i per l’altra, assolir un percentatge d’energia renovable autoproduïda de com a mínim el 35% l’any 2030. Es comprometran també a arribar a la neutralitat climàtica l’any 2050.Barcelona Sustainable Catalunya no només mostra la corresponsabilitat dels cellers adherits envers els reptes mediambientals que hem d’assumir com a societat en els propers anys, sinó que es projecta internacionalment amb la introducció del nom de Barcelona, que actua com a reclam pel seu reconeixement global i ferm compromís amb la sostenibilitat a través del programa Barcelona + Sostenible. Barcelona representa, a més, la capitalitat del nostre país vitivinícola, on el 50% de la producció del vi tranquil s’empara sota la DO Catalunya, i dona un impuls a la vocació exportadora dels vins de la DO.En aquest sentit, per reforçar-ne el posicionament, els vins de la DO Catalunya seran els vins oficials de la Barcelona Foodie Black Week, una iniciativa per promocionar l’oferta de restauració a la ciutat, que compta amb el suport de les administracions municipals i que té la sostenibilitat i la ciutat de Barcelona com a denominadors comuns amb la Denominació d’Origen.La Barcelona Foodie Black Week, la gran setmana de la restauració La Barcelona Foodie Black Week se celebrarà del 27 de març al 2 d’abril i brindarà a la capital catalana els dies amb més ofertes i experiències gastronòmiques de l’any.L’objectiu és que els bars, restaurants i locals d’oci incentivin el seu consum i, alhora, posicionin Barcelona com a un referent gastronòmic a escala mundial. Aquesta iniciativa va néixer tot just després de la pandèmia de la Covid-19, amb el fi de dinamitzar i impulsar el sector.Primer va triomfar a Nova York, i recentment ha aterrat amb molt èxit a Madrid i Barcelona, de la mà dels creadors de The Shopping Night Barcelona. Els vins de la DO Catalunya protagonitzaran els menús gastronòmics d’aquesta iniciativa. A més, les persones que gaudeixin dels menús DO Catalunya obtindran com a obsequi una segona referència de vi per poder seguir descobrint els productes emparats sota aquest segell que garanteix la proximitat i la qualitat. En aquesta primera edició, la Barcelona Foodie Black Week reunirà una cinquantena de restaurants molt heterogenis per arribar a un públic molt ampli i divers.A més, un dels seus aspectes diferencials serà el seu espai Pop-Up. Un concepte contemporani de restauració, que brinda als clients una experiència innovadora a l’hora de menjar. L’espai Pop-Up anirà a càrrec de, un taller floral de la ciutat amb un estil molt particular de decoració. Serà en la seva seu, al carrer Londres 78. Finalment, cal destacar l’aplicació mòbil de la Barcelona Foodie Black Week. A través de la plataforma SYp4Business, disponible tant a l’App Store com a Google Play, els consumidors podran aconseguir fàcilment les ofertes i les promocions disponibles i, fins i tot, interactuar entre ells.