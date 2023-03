Pagés (DO Cava) afirma que al Penedès no hi cap una nova DO d'escumosos

La DO Cava s'ha posicionat per primer cop amb rotunditat davant la possible creació d'una nova DO d'escumosos al Penedès. El president de la DO Cava, Javier Pagés, ha afirmat aquest dijous que s'ha assabentat per la premsa de les negociacions entre Clàssic Penedès -la divisió d'escumosos de la DO Penedès- i la marca col·lectiva Corpinnat per crear la nova DO, i que, en tot cas, no hi pot tenir lloc al Penedès. "No ho concebo, no veig la singularitat, simplement no hi cap", ha advertit Pagés en ser preguntat en un dinar de premsa organitzat al restaurant Via Veneto de Barcelona per fer balanç del cava durant el 2022.

El cava està en sintonia amb la tendència mundial de creixement dels escumosos i la DO ha tornat a presentar xifres de rècord. Segons Pagés, el 2022 es van vendre un total de 249 milions d'ampolles, un 4,58% més que l'any anterior. Ara bé, la xifra que tradicionalment ha ofert la DO Cava i que dona idea de l'evolució és la d'expedicions, que són les ampolles que han sortit dels cellers o que estaven a punt de fer-ho per a ser posades a la venda. El 2022 les expedicions van assolir els 254 milions d'ampolles, dos milions més que el 2021 -es van incrementar en un 0,69%-. Pagés ha qualificat aquests resultats com a "molt bons" i ha recalcat que cal perseverar per incrementar el pes dels caves que aporten més valor.



Diu que la legislació no ho permet



Més enllà de les xifres, Pagés ha llançat diversos dards contra la creació de la nova DO d'escumosos per a la qual hi ha un diàleg obert entre Clàssic Penedès i Corpinnat. El president de la DO Cava ha reivindicat que el cava el formen molts cellers, que està posicionat als mercats i que compta "amb un èxit aclaparador", i ha continuat: "No puc arribar a entendre-ho. Jo crec que és broma. Com algú pot pensar a crear una DO a la mateixa DO i en el mateix territori, amb el mateix mètode, per fer escumosos?". També ha dit que a ell personalment no li consta cap negociació entre Clàssic Penedès i Corpinnat -diu que malgrat coincidir amb Ton Mata (Corpinnat) o la Generalitat cap d'ells li han parlat d'això-, i que quan en llegeix hi veu més "un parlar per parlar que quelcom seriós".

Respecte a si la DO Cava pensa impugnar la creació de la nova DO, ha reflexionat: "No crec que es tracta tant d'impugnar o no, sinó que tots rumiem el que podria arribar a ser això". Ha tornat a reivindicar la trajectòria de la DO Cava, una denominació "històrica" que elabora el 70% del vi català, i ha assegurat que la nova DO està en contra de la legislació europea. "No entenc que es pugui parlar d'aquest tema... com si això pogués ser; no pot ser. Si és, serà per decret llei de la Unió Europea o de qui sigui. Em carrego el cava i poso una altra", ha ressaltat. A més, ha apuntat que "podria ser" que hi hagi la Generalitat al darrere de la futura DO -"ens avisaran si hi ha alguna cosa", ha prosseguit i, com ja fa habitualment, ha insistit a dir que el millor per al sector dels escumosos seria treballar amb unitat.



El balanç del cava del 2022 a fons



Amb tot, bona part de la intervenció de Pagés ha estat focalitzada en la valoració de com s'ha comportat el cava durant el 2022. S'ha mostrat satisfet davant l'increment de vendes i d'expedicions, que ha acabat sent superior de l'esperat -estimaven al voltant del 3%-, i això malgrat la Guerra d'Ucraïna i l'increment de preus de l'energia i de les matèries primeres. Segons el president de la DO, el preu mitjà per ampolla es va situar en uns 10 euros i la facturació l'any passat va assolir els 2.192 milions d'euros, mentre que l'any anterior havien estat 1.905 milions.



L'augment del 13,15% de les vendes a l'Estat espanyol, que van assolir els 77 milions d'ampolles, ha estat clau per al balanç global del 2022 i referma que la contracció del consum per la pandèmia ja és cosa del passat. L'ascens de les vendes es va fer especialment evident en l'hostaleria, amb un increment del 32,3% en valor i del 30,4% en volum, mentre que a l'alimentació l'augment va ser del 10,5% en valor i del 4,3% en volum. Així i tot, les vendes efectuades en altres països segueixen al capdavant i representen el 69% del total.



En el capítol internacional, el 2022 Alemanya es va mantenir com el principal país consumidor, amb un increment del 2,22%, i la van seguir els Estats Units, Bèlgica i el Regne Unit. A més, Suècia va entrar per primer cop en els cinc mercats estrangers principals (va pujar un 35,34%) i va seguir-lo el Japó (+3,56%). També es van registrar creixements significatius en mercats emergents com Suïssa (+50,36%), el Brasil (+24,30%), Estònia (+22,19%) i Lituània (+21,89%). Pagés ha tornat a marcar distàncies amb el prosecco i, malgrat el seu bon posicionament a tall mundial i de les subvencions que pugui rebre, creu que un escumós s'ha de fer valdre per si mateix i no dependre dels ajuts públics per tirar endavant. "El prosecco no em lleva la son", ha subratllat.

Del balanç del cava del 2022 també sobresurt l'interès que desperta el cava ecològic -el 2025 tota la categoria de Guarda Superior haurà de ser ecològic- i l'any passat va créixer un 40,70%, superant ja els 32 milions d'ampolles. "A la llarga, la meva sensació és que el cava acabarà sent tot ecològic", ha reflexionat Pagés. A més, destaca que la categoria de Guarda Superior -més de 18 mesos de criança en ampolla- segueix creixent i va registrar un increment de les vendes del 12,87%.



Pagés també ha esmentat que, després d'anys d'augments, el cava rosat va patir un retrocés del 3,69% en el 2022 i que es manté viva la pugna pel nom que han d'adoptar les ampolles de cava que incloguin en l'etiqueta que procedeixen de la zona de Requena: els elaboradors volen que es digui cava de Requena i no Altos de Levante com havia plantejat la DO. En relació amb l'evolució que pot seguir aquest 2023, Pagés ha mostrat cautela davant les incerteses geopolítiques i econòmiques que continuen marcant aquests temps, però creu que serà positiva: "No veig perquè no hàgim de pensar que tindrem un bon any".