Glòria Martí: «Amb la sostenibilitat, hem de tancar la bretxa entre compromís i acció»

és llicenciada en Enginyeria Tècnica Agrònoma per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i compta amb una especialització en indústries alimentàries i un MBA a l'escola de negocis ESIC.L'actual responsable de sostenibilitat i medi ambient de Freixenet, amb més de vint-i-cinc anys d'experiència al sector, va iniciar la seva etapa professional a Freixenet el 1997.Des de llavors, ha dut a terme responsabilitats com el disseny, la implantació i el seguiment de sistemes de gestió ambiental, de qualitat i de seguretat alimentària (ISO14001, ISO9001, IFS, BRC, FSSC22.000). Així mateix, també coordina als responsables de medi ambient de Grup Freixenet en el procés d'implantació de polítiques comunes.En paral·lel, Glòria Martí també ocupa càrrecs d'alta responsabilitat en organitzacions del sector com a presidenta d'ENVICAB, posició que ocupa des de 2010, així com membre de les comissions de medi ambient i sostenibilitat de la patronal empresarial catalana Foment del Treball, de la Federació Indústries Alimentació i Begudes (FIAB), de la Federació Espanyola del vi (FEV) i d'ECOVIDRIO.Crec que tothom, empreses, administració, consumidors, som molt conscients que ens trobem davant d'un important moment històric que suposarà un canvi de l'actual model empresarial.Si ens centrem en l'àmbit del medi ambient els principals reptes inclouen; descarbonització per pal·liar el canvi climàtic i la sequera que com sabem afecta molt a la vinya, economia circular per garantir la disponibilitat de recursos i reduir la generació de residus i embalatges i la biodiversitat per assegurar la supervivència de moltes d'espècies tant de flora com de fauna. Els cellers ens trobem en àrees rurals on un ecosistema saludable és essencial per la qualitat del raïm.Crec que per fer front a aquest canvi de paradigma, necessitem integrar la sostenibilitat com un valor estratègic de la nostra organització i tancar la bretxa entre compromís i acció. Aquest compromís ha de ser transversal, ens hem d'unir (ja que, som part del problema, però i molt important també, part de la solució) i ens hem de comprometre tots.Sí, per exemple l'ODS 17 (Objectiu de Desenvolupament Sostenible 17), que crea aliances per assolir els objectius de sostenibilitat, té un pes rellevant, ja que serà fonamental portar a terme acords entre els diferents actors del planeta, empreses, societat, governs, etc.Els responsables de medi ambient hem de saber contagiar, comunicar, formar, compartir informació, coneixements i tecnologies, no només internament, amb la resta dels departaments, sinó també externament amb tots els actors socials (sector privat o associacions empresarials, societat civil, sector acadèmic, etc.) de la necessitat de canviar i de fer-ho ràpid. Perquè el planeta no espera.Exemple d'aquest compromís de col·laboració és la nostra participació en diferents organitzacions, com el Pacto Mundial. Freixenet va ser soci fundador i va publicar el seu primer informe l'any 2001. Aquesta iniciativa liderada per Nacions Unides busca promoure la sostenibilitat i els drets humans. Com empresa fundadora ens hem compromès a complir amb els 10 principis universals i a informar públicament sobre el nostre progrés.L'any 1999 Freixenet va certificar-se segons la norma ISO14001 de gestió ambiental, per tant, l'empresa fa molts anys que aplica la millora continua (que és un dels objectius del sistema de gestió ambiental), a través del seguiment dels seus indicadors i dels objectius de millora. En concret, Freixenet compra energia verda d'origen renovable amb certificat de garanties. L'any 2021 l'energia que vam comprar va ser 50% eòlica i 50% hidràulica. Això ha suposat una reducció d'unes 4500-5000 tones de CO₂/any. A més a més, Freixenet ha apostat per l'eliminació del gasoil de les instal·lacions, substituint-lo per combustibles més sostenibles.Un cop minimitzades les emissions pròpies, estem treballant per reduir les emissions d’abast 3 (que depenen d’un tercer). Per això estem duent a terme objectius molt importants per reduir les emissions lligades al transport de producte. En el 2021 vam fer proves per transportar el nostre producte en tren, que és el mitjà amb menys emissions de CO2 i actualmente estem provant un combustible que pot ser molt revolucionari, ja que es tracta d’un nou combustible renovable d’origen 100% residual, és a dir, prové d’olis de cuines, o greixos que la industria ha de gestionar.Els anys 1998 i 2001 es van crear unes caves úniques, que optimitzen al màxim l'espai per les ampolles en rima, amb el que podem estalviar en recursos, evitant la dispersió de producte i estalviant en transport, climatització i mermes.Amb totes aquestes iniciatives, el Grupo Freixenet ha reduït les seves emissions un 85% en els últims deu anys.