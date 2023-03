Celler del Pescador treu el primer vi blanc sense bombolles: Cala Pescador

Amb la mar Mediterrània i els dies d'estiu com a inspiració, neix Cala Pescador, el nou vi blanc elaborat pel Celler del Pescador amb Denominació d'Origen Catalunya. D'aquesta manera, el celler català reforça la seva gamma de vins refrescants i icònics, que ve liderant el mercat espanyol, des de fa més de 50 anys, amb Blanc Pescador.



El seu nom, la seva aroma intensa, els seus matisos a fruita blanca i el seu fons floral, ens traslladen als llargs dies d'estiu, a una trobada amb amics o a reviure aquests moments màgics prop de la mar. És un vi jove, amb un perfil sedós, persistent, fluid en boca i amb un llarg post gust. Està elaborat a partir del raïm macabeu, base icònica del Blanc Pescador, la garnatxa blanca, varietat característica del Mediterrani i moscatell, que aporta el sabor fruitós que caracteritza a aquest vi.



Cala Pescador és perfecte per a maridar amb peix, marisc i crus, però també amb qualsevol mena d'entrant lleuger. És l'acompanyant ideal per a aperitius i menjars informals.



Amb un preu de 4,79 €, el nou Cala Pescador debuta en el mercat en els principals canals d'alimentació d'Espanya.



Sobre Celler del Pescador

Celler del Pescador neix el 1967 per a transmetre l'essència del Mediterrani en una selecció de vins refrescants i icònics. Des de la primera referència del celler, Blanc Pescador, número u entre els vins d'agulla, la saga s'ha anat ampliant amb noves creacions com Cala Pescador, juntament amb les varietats de vins rosats (Rosé Pescador, Cresta Rosa), verdejo (BP Verdejo) i moscatell (Crestissimo Moscato).