La newsletter B2B Tánico ja té més de 1.000 subscriptors

Si encara no us heu apuntat al butlletí professional Tánico, podeu fer-ho

A l'octubre va néixer la primera, amb continguts B2B del sector del vi. El seu autor, Sergi Cortés -editor de, envia un butlletí setmanal amb la informació més rellevant del sector.La 'newsletter' va guanyant subscriptors i, de moment, segueix amb les taxes d'obertura inicials, d'. La lectura àgil i en cinc minuts facilita l'obertura. No hi ha pràcticament imatges, i hi ha molt poc disseny. Pot semblar que tot sigui text, però els paràgrafs són curts, molt digeribles, fàcils de llegir.Aquest mes de març, Tánico ha obert la seva versió Premium , amb(com el passat directe amb Montse Alonso),com el que prepara per la setmana vinent "Los nombres clave del periodismo del vino en España", i directes amb"La idea és escriure el mínim per explicar el màxim", comenta el Sergi Cortés. "Respectant molt el temps del lector, que és molt poc. També pretenc combatre la infoxicació, estem en una època on l'àmbit digital està ple de notícies repetides, prescindibles i de fake news. Això a Tánico no passa. I no hi ha res de palla".En anteriors edicions de Tánico hem pogut llegir temes com: "Nombres clave, Montse Alonso (Mahala) y datos del mercado Chino, 600 importadores a tu disposición y REGALO a suscriptores, Tánico Premium y claves para fidelizar al visitante de tu bodega o Nombres Clave: Jordi Grau, de la 2a distribuidora en facturación."