​Neix L’ESVICC, l’Escola de Vitivinicultura de la Catalunya Central

L’, l’Escola de Vitivinicultura de la Catalunya Central, neix a través de l’juntament amb el, una entitat amb més de 110 anys de trajectòria i un referent de la història vitivinícola del Bages. Després de dos anys de recorregut en estudis de cicles formatius, l’escola Vedruna d’Artés es consolida així donant un nou impuls als seus ensenyaments, i a banda d’oferir l’actual Cicle Formatiu de Grau Mig (CFGM) Olis d’Oliva i Vins i formació contínua per a treballadors vinculats al sector, a partir del setembre vinent comptarà amb aquest nou Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) de Vitivinicultura.L’ESVICC neix per donar resposta a la necessitat de conèixer el món de la terra i experimentar en la producció artesanal del vi a les comarques centrals. L’objectiu d’aquests estudis és també el d’enriquir culturalment les comarques de la Catalunya Central amb uns estudis que permetran gaudir-ne amb els cinc sentits.La presentació en públic de la nova escola serà el pròxim. L’encarregat de fer-ho serà el reconegut sommelier català Ferran Centelles a qui acompanyarà, en aquesta ocasió, la sommelier Sílvia Culell amb qui van compartir col·laboració en la redacció del Sapiens del vi de la Bullipèdia, dirigida per Centelles. L’acte comptarà amb un exclusiu tast (places gratuïtes però limitades) durant el qual els sommeliers faran un recorregut per les diferents metodologies de tast, a més de mostrar com tasten els sommeliers i com s’organitzen; tot de la manera que caracteritza aquesta parella de sommeliers, utilitzant una comunicació planera, didàctica i divertida. L’escenari, també de luxe, a l’interior de la nau gòtica del Convent de Santa Clara de Manresa. Les inscripcions per aquest acte són gratuïtes i ja estan obertes al web bagesterradevins.cat , l’aforament és limitat.