La Fira BNEW Economy demana sessions de tast a sommeliers però no les vol pagar

Si no n’hi havia prou amb peticions absurdes de suposats “influencers” que et demanen que els hi regalis la teva feina a canvi de “visibilitat”, ara, des d’una entitat pública també demanen el mateix. #catalunyaendavant pic.twitter.com/TxJcVJgSOG — Xavier Bassa i Valls (@xbassa) March 20, 2023

És paradoxal que la fira Barcelona New Economy, «de nova economia», demani tastos als sommeliers professionals sense pagar-los la feina. El sommelier i col·laborador d'aquest mitjà,, ha rebut un correu electrònic amb una proposta per fer un tast de pernils a l'esmentada fira. En concret, especifiquen "".Unes línies més avall li especifiquen les contraprestacions que rebrà per la col·laboració: "Tot i que ho hauríem de parlar perquè l'experiència fos el màxim de beneficiosa per a les dues parts, la idea seria".Si la nova economia és això, pot ser que ens ho fem mirar.Correu electrònic rebut per Xavier Bassa, transcripció íntegra:"Soy Pedro López, parte del equipo organizador delMe pongo en contacto contigo porque, después del éxito y repercusión obtenido en nuestras anteriores ediciones, estamos empezando a preparar nuestra cuarta edición (del 2 al 5 de Octubre)(novedad que incluimos en la tercera edición obteniendo una repercusión mediática inimaginable.)Por ello, estaríamos muy interesados en poder valorarpara contar con alguna/s de tus catas de jamones como una de las actividades que se irán realizando durante los 4 días del evento.BNEW es un evento B2B físico y digital, muy potente a nivel mediático, que se realiza en lugares emblemáticos de, en el que aglutinamos eventos singulares de Real Estate, Industria Digital, Movilidad, Sostenibilidad, Talento, City… https://www.youtube.com/watch? v=qezVjxfRvuY y en donde además, potenciamos actividades creativas relacionadasEste año, pretendemos crear la edición más potente, ya que lo presencial volverá a ser clave nuestra BNEW EXPERIENCIE.Y volveremos a llevar a cabo todo el evento en nuestro edificio DFACTORY creando un sinfín de https://www.youtube.com/watch? v=8xai7Qz49YA y creemos eres ideal para formar parte de todo ello.Por favor, te agradecería que me comunicases si puede interesarte unaAunque deberíamos hablarlo para que la experiencia fuese el máximo de beneficiosa para ambas partes, la idea sería potenciar al máximo tu nombre o tu marca con, a cambio de unade alguna de tus catas, para un número de personas, durante. Te cederíamos además un espacio muy visible e ideal para toda promoción.Video resumen BNEW 3ª edición: https://www.youtube.com/ watch?v=rjWfavsTWIE Si crees que puede interesarte y me facilitaras un número de contacto, estaría encantado de explicarte,Esperando noticias, recibe un cordial saludo"