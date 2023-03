La DO Terra Alta celebra el seu 40è aniversari

La Denominació d’Origen Terra Alta celebra aquest any el seu 40è Aniversari i, com a acte estel·lar, celebrarà un sopar de gala en un dels indrets més espectacular i significatius de la comarca: l’Església del Poble Vell de Corbera. Serà el 20 d’abril, en una cerimònia que estarà oberta al públic i on l’encarregat del sopar serà el Vicent Guimerà, xef guardonat amb una Estrella Michelin pel seu restaurant L’Antic Molí d’Ulldecona.



La gala serà també l’escenari d’una nova edició del Concurs de Vins amb DO Terra Alta, i comptarà amb la col·laboració de la periodista i escriptora Empar Moliner, que serà l’encarregada de fer de mestra de cerimònies. Serà, a més, una edició especial, ja que no només s’entregaran els premis en les categories tradicionals del concurs, sinó que es lliurarà també una sèrie de premis en categories especials amb motiu d’aquest 40è aniversari:



Premi DO Terra Alta ‘Vida entre Vinyes’

Premi DO Terra Alta ‘Aposta pel Territori’

Premi DO Terra Alta ‘Futur’

Premi DO Terra Alta ‘Criança’

Premi DO Terra Alta ‘Dona i Vi’

Premi DO Terra Alta ‘Restauració’

Premi DO Terra Alta ‘Comunicació’

Premi DO Terra Alta ‘#fansDOTerraAlta



Els guardonats, tant en les categories de millors vins com en les especials, es donaran a conèixer al llarg de la vetllada, que està previst que arrenqui a les 21h amb la benvinguda oficial del president de la DO Terra Alta, Joan Arrufí, a tots els assistents.



Presentació del primer llibre fotogràfic de la DO Terra Alta



Abans del sopar tindrà lloc un altre dels esdeveniments més esperats per tots els membres del Consell Regulador de la DO Terra Alta: la presentació del seu primer llibre fotogràfic, DO Terra Alta, Autèntic Paradís Rural. Un acte de presentació a l’alçada del projecte, amb un mapping que es projectarà sobre la imponent façana de l’Església del Poble Vell.



El llibre, que ha suposat més de dos anys de treball per a la DO, i en el qual s’han posat molts esforços econòmics i humans, és una completa mostra fotogràfica del cicle de la vinya i l’evolució dels paisatges de la comarca al llarg de tot un any.



Primavera DO Terra Alta



Tant el sopar del 40è Aniversari com la presentació del llibre formen part del programa d’activitats de la Primavera DO Terra Alta, tota una setmana d’activitats enoculturals i gastronòmiques, dirigides tant al públic final com als professionals del sector, així com als viticultors, viticultores i cellers que conformen la DO Terra Alta.



Entre les activitats programades es troben també la celebració d’una nova edició de la Mostra de Vins DO Terra Alta (22 d’abril a Batea) i l’esperat festival Cruïlla DO Terra Alta, que omplirà de música la comarca el vespre del dissabte 22 i el migdia del 23.



La Primavera DO Terra Alta busca, per sobre de tot, ser un projecte inclusiu de comarca, així com reivindicar la qualitat i el prestigi dels vins de la DO Terra Alta, i el territori com a destí enoturístic de primera alçada.