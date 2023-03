El salmó fumat és un producte intens de sabor i aromes, que necessita un vi amb el cos i la criança suficient per aguantar el sabor fumat i no desaparèixer en combinar-los.La mantega marida amb el vi, tant per les aromes a pastisseria presents en ell, com per la textura. Tots dos aporten untuositat a cada mos. L'anet aporta un toc fresc al maridatge.