Música, gastronomia, llibres i vi, els ingredients de la Primavera DO Terra Alta

La Primavera DO Terra Alta busca, per sobre de tot, ser un projecte inclusiu de comarca. I és per això que l’ambiciós programa es desenvoluparà a diferents indrets de la Terra Alta, amb l’objectiu d’implicar un percentatge important dels seus habitants i les seves empreses, des dels cellers, fins a la restauració i l’hoteleria, passant per altres empreses de serveis de la comarca.

La celebració d’esta gran Primavera DO Terra Alta s’emmarca, a més, en la commemoració del 40è aniversari de la DO Terra Alta. Aquest serà el tret de sortida de les diferents accions, amb un sopar de gala que tindrà lloc dijous 20 d’abril a l’Església del Poble Vell de Corbera, i que serà també l’escenari per a la celebració d’una nova edició del Concurs de Vins amb DO Terra Alta que, enguany, a més d’atorgar els premis en les categories tradicionals, lliurarà també alguns premis especials amb motiu d’aquest 40è aniversari.

DO Terra Alta, Autèntic Paradís Rural

Este és el títol de l’esperat llibre fotogràfic de la DO Terra Alta, que serà presentat abans del sopar d’aniversari, amb un espectacular mapping que es projectarà sobre la façana de l’Església del Poble Vell.

El llibre ha suposat més de dos anys de treball per a la DO, i en ell s’han posat molts esforços, econòmics i humans, per tal d’aconseguir la millor mostra fotogràfica del cicle de la vinya i l’evolució dels paisatges de la comarca al llarg de tot un any.

A més de la presentació de dijous, el llibre tindrà un paper protagonista en les diferents activitats que se celebraran al llarg de tot el cap de setmana.

Un cap de setmana ple de cultura i vi

El cap de setmana del 22 i 23 d’abril es concentraran els plats forts d’aquesta agenda primaveral de la DO Terra Alta. Serà a Batea, i arrencaran dissabte amb una nova edició de la Mostra de Vins de la DO Terra Alta pels carrers del nucli antic del poble.

Al llarg de tot el dia, els assistents podran gaudir d’una àmplia gamma de vins que aniran des de les tradicionals garnatxes blanques fins als vins joves d’esta anyada, passant pels vins premiats en l’edició del Concurs de Vins amb DO Terra Alta, que s’haurà celebrat aquella mateixa setmana en el marc del sopar del 40è aniversari de la DO.

La gastronomia també tindrà el seu espai en esta mostra, així com les propostes culturals, pensades tant per a grans com per als més petits; i iniciatives lligades a la diada de Sant Jordi, que inclouran la possibilitat de conèixer de primera mà el llibre fotogràfic de la DO Terra Alta.



I un cop finalitzada la mostra, arrencarà un dels esdeveniments més esperats d’aquesta primavera: la celebració de la primera edició del festival Cruïlla DO Terra Alta, que omplirà la comarca de música per a tots els públics, amb un cartell de luxe que inclou les actuacions de MClan i Els Amics de les Arts, dissabte al vespre; i La Fúmiga i Dàmaris Gelabert per als més petits, el matí de diumenge.



A més de l’escenari principal del festival, hi haurà també un espai pensat per descansar i recuperar forces: el Village, un espai que acollirà diverses barres de vins de la DO, que els assistents podran maridar amb diferents propostes gastronòmiques i amb la música del Dj Miqui Puig, que amenitzarà tant la nit del dissabte com el migdia de diumenge.



Espai per als professionals



Dins de tota esta agenda d’activitats enoculturals, també els professionals tindran el seu espai amb dues jornades temàtiques: una destinada als professionals del sector vinícola, i una altra dissenyada per als professionals del turisme.



La primera de les jornades serà divendres 21 d’abril a Horta de Sant Joan. Des de la Ruta del Vi de la DO Terra Alta s’està preparant una jornada per a turoperadors de tot l’Estat, perquè puguen conèixer de primera mà els cellers membres de la Ruta, i apropar-se a la comarca per descobrir-la en plena ebullició, tant culturalment com paisatgísticament.



La segona de les jornades és la tradicional jornada professional vinícola que la DO Terra Alta celebrava a la comarca, i que recupera enguany. Serà dilluns 24 a Gandesa. Una nova oportunitat perquè els cellers puguen presentar els seus vins directament als professionals de la restauració, l’hoteleria i la distribució, així com a prescriptors i premsa especialitzada.

Laes prepara per a la que serà una intensa celebració de la primavera al territori, amb activitats culturals i gastronòmiques, i els vins de la DO com a eix central. Sota el nom de, el Consell Regulador organitza tota una agenda d’activitats dirigides tant al públic final com als professionals del sector, així com als seus viticultors, viticultores i cellers. Una setmana per reivindicar la qualitat i el prestigi dels vins de la DO Terra Alta, i el territori com a destí enoturístic de primera alçada.