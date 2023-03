​Més de 90 cellers catalans a la fira ProWein de Düsseldorf

Cellers catalans participants a ProWein:



- ACÚSTIC CELLER

- AECAVA

- AGUSTÍ TORELLÓ

- ALBET I NOYA

- ALSINA & SARDÀ

- ALTAVINS VITICULTORS

- AVGVSTVS FORVM

- BELL CROS

- BODEGAS YZAGUIRRE

- BOLET ORGANIC WINES

- BUIL & GINE

- CAL BESSÓ-ENCASTELL

- CAN RÀFOLS DELS CAUS

- CARLES ANDREU

- CASTELL DEL REMEI

- CASTELL D'ENCUS

- CASTELL D'OR

- CAVA PERE MATA

- CAVES MIQUEL PONS

- CELLER AIXALÀ ALCAIT

- CELLER BALAGUER I CABRÉ

- CELLER CAIRATS

- CELLER CEDÓ ANGUERA

- CELLER GRAU I GRAU

- CELLER GRITELLES

- CELLER JAN VIDAL

- CELLER JORDI MIRÓ

- CELLER LAURONA

- CELLER PIÑOL

- CELLER RONADELLES

- CELLER XAVIER CLÚA

- CELLERS SANT RAFEL

- CELLERS TERRA I VINS

- CELLERS UNIÓ

- CLOS FIGUERAS

- CLOS MONTBLANC

- CLOS PONS

- COFAMA

- COSTERS DEL PRIORAT

- COVIDES

- DE MULLER

- DO CAVA

- DO MONTSANT

- DOMENIO WINES

- DOSTERRAS

- EDETÀRIA

- EMPORDÀLIA

- ÈTIM-COOP. FALSET-MARÇÀ

- FERRÉ I CATASÚS

- FERRER BOBET

- FINCA CA N'ESTELLA

- FINCA VILADELLOPS

- GIRO RIBOT

- GLASS CANNED WINES

- HERETAT MAS TINELL

- JOSEP GRAU VITICULTOR

- JOSEP MASACHS

- LA CONRERIA D'SCALA DEI

- LA MADRE VERMOUTH

- LA VINYETA

- LAGRAVERA

- LLOPART

- LOXAREL

- MARIA CASANOVAS

- MAS BERTRAN WINES

- MAS D'EN GIL

- MAS DOIX

- MAS LLUNES

- MAS RODÓ

- MASCARÓ

- MASET

- MONASTELL

- OLIVER VITICULTORS

- PARATÓ

- PERINET

- SABATÉ I COCA-CASTELLROIG

- SANGENIS I VAQUÉ

- SUMARROCA

- TERRA DE GARNATXES

- TERRA REMOTA

- TOMÀS CUSINÉ

- TORELLÓ VITICULTORS

- TORRE DEL VEGUER

- TORREBLANCA

- U MES U

- VALL LLACH

- VINÍCOLA DE NULLES

- VINÍCOLA DEL PRIORAT

- VINYA ESCUDÉ

- VINYES DELS ASPRES

- VINYES DOMENECH

- WINEINTUBE





Foto: PRODECA

estaran presents a la fira ProWein 2023, que se celebra del 19 al 21 de març a Düsseldorf (Alemanya), amb la presència de més de 90 cellers (i 4 associacions vitivinícoles) sota la marca agroalimentària, organitzada a través del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural – PRODECA.L’estand institucional de Catalunya disposarà d’un espai d’exposició de més de 650m2, que permetrà mostrar el potencial vitivinícola del sector a un mercat estratègic agroalimentari com és l’alemany. De fet, en el cas del vi i cava, Alemanya i la ProWein són porta d’entrada al mercat europeu i les empreses catalanes participants tindran l’oportunitat de mostrar els seus productes a compradors de més de 60 països.i compta amb la participació de prop de 6.000 expositors internacionals i una presència de visitants estimada superior als 60.000 compradors. La fira està dirigida exclusivament a públic professional, que pertanyen, entre altres, als sectors de serveis de càtering, hotels, restauració, botigues de vins i licors, botigues al major i al detall, importació i exportació o venda per internet. De periodicitat anual, la fira recupera aquest 2023 les seves dates habituals de celebració després de les cancel·lacions del 2020 i 2021 i el canvi de dates del 2022.La participació institucional de Catalunya a ProWein a través de PRODECA respon a l’aposta comercial del sector en l’àmbit internacional. La participació a la fira dona la possibilitat als cellers participants a establir i consolidar contactes comercials en un dels principals mercats compradors de vins i caves catalans.ProWein també serà una oportunitat perquè les empreses participants sota la marca “Catalunya, on el vi és cultura” presentin les seves darreres novetats comercials i corporatives. El certamen és l’ocasió ideal perquè els cellers donin a conèixer els seus nous vins i caves al públic internacional, com Buil & Giné, Clos Montblanc, Empordàlia, Sumarroca, Vinya Escudé, Avgvstus Forvm, Acústic, Albet i Noya, U mes u, Caves Bolet, Vinícola de Nules o Wine in Tube, per exemple. Aquesta darrera empresa també té previst la presentació d’un nou format d’envasos per millorar la preservació i el transport dels productes i reduir l’impacte ambiental.ProWein és un espai de trobada, de celebració i presentació de novetats per als cellers catalans. Acústic, que enguany commemora el seu 20è aniversari, anuncia el seu nou celler de 2.000 m2 a la Finca l’Hostal, als afores de Marçà (Priorat). Buil & Giné rebrà novament l’Or en l’edició 2023 de Mundus Vini, de la prestigiosa capçalera alemanya Meninger Verlag, pels vins Giné Giné i Joan Giné. Aquetes seran algunes de les activitats que s’anunciaran en el marc de la ProWein.El sector del vi i cava va exportar 632,20 M€ el 2022, el que suposa un creixement de l’1,97% en valor i un descens del 2,77% en volum respecte al 2021. El cava es consolida com a motor del sector amb el 50% del valor i 55% del volum exportat, i un creixement del 5,11% en valor i un 6,75% en volum. En canvi, el vi, per la davallada dels dos principals mercats de destí (Regne Unit i els Estats Units), ha disminuït les seves exportacions un 3,24% en valor i un 17,38% en volum respecte al 2021.Catalunya exporta els seus vins i cava a 157 mercats mundials. Més del 44% s’exporta a països de la Unió Europea, mentre que el 55% a mercats tercers. La Unió Europea representa gairebé la meitat del consum mundial de vi i cava: segons dades d’Euromonitor Internacional, per als propers quatre anys es preveu que l’increment de consum sigui superior al 4% en volum.Alemanya, segon destí mundial de les exportacions de vi i cava de Catalunya i primer destí d’Europa, ha importat els vins i caves catalans per un import de 71,39M€ amb una disminució respecte a l’any anterior del 4,58% propiciat per la davallada del consum a les llars (4%) i de les importacions del mateix mercat (21,75%).