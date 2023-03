Loxarel recupera una vinya de garnatxa i implanta el sistema de la poda de respecte

El cellerha recuperat a la zona del Pla de Manlleu una vinya deen una antiga parcel·la de cultiu que feia anys que s'havia abandonat i havia estat envaïda pel bosc i la vegetació. Ara fa un any, el celler va obtenir el permís de la Generalitat per recuperar la parcel·la, netejar-la i reconvertint-la en vinya. S'hi han plantatamb el sistema en vas de la varietat garnatxa que, d'aquí a tres o quatre anys, quan sigui més adulta, es destinarà a l'elaboració de l', un dels vins negres més emblemàtics deLa recuperació d'aquesta vinya ha comportat la reconstrucció, de dalt a baix, de l'antic marge de pedra seca que voreja tot el camí al llarg dei que amb el pas del temps i la invasió del bosc i la vegetació havia desaparegut. El marge s'ha reconstruït manualment, pedra a pedra, com es feia antigament. Les tasques de recuperació del marge han durat un any i tres mesos i només s'han fet servir pedres de la mateixa vinya i de l'entorn.La nova vinya s'ha batejat amb el nom de, en homenatge a l'àvia de, copropietària dei hereva d'aquesta finca. L'àvia Paquita va comprar les vinyes de la Coma del Coll de Selma gràcies a un singular acord amb el que n'era l'anterior propietari: va pagar el preu pactat amb la fusta que va anar extraient dels mateixos boscos de la finca.Tant en aquestes vinyes d'alçada com en totes les seves finques,ha implantat el sistema de la poda de respecte per allargar la vida dels ceps. Aquest tipus de poda, que bàsicament consisteix a no arranar tant la ramificació de la planta, permet respectar el flux de saba, evita la propagació de malalties de la fusta i protegeix el cep de plagues i fongs. Millora l'estat sanitari general de la plana, és més sostenible i permet allargar significativament la vida dels ceps.