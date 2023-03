Neix Polvorí, el nou vermut de Raimat

, aposta per un vermut ecològic i sostenible. Reinventant així una beguda amb més de 2500 anys d'història i comptant amb el segell de Carbonproof i el segell d'agricultura ecològica de la Unió Europea.El Polvorí s’elabora amb vi de qualitat i s’infusiona amb botànics. Més dei alpines seleccionades com arrels, flors, espècies i fruites. Després de la maceració es premsa obtenint l'extracte al qual s'incorporen la resta dels ingredients. Es finalitza amb un filtrat previ a l'embotellat.El Polvorí pren el nom del polvorí de l’exèrcit que, en el seu dia, va ocupar una part de les actuals vinyes de Raimat. Estava situat a la Cerdera, la serra entre Lleida i Almacelles, i tenia una caserna per a soldats que hi feien la mili, un camp de pràctiques i diverses casetes on s’emmagatzemava pólvora durant la Guerra Civil. Passats els anys, l’espai té una funció radicalment diferent, però aquells vestigis han servit per posar nom al nou vermut.El vermut és un licor amb prop de 2500 anys d’història. A l'Antiga Grècia ja barrejaven i maceraven el vi amb espècies i plantes aromàtiques per a elaborar beuratges edicinals. Però l’origen històric més recent data de 1773, quan el metge italià Villifranchi publica una obra on explica per primera vegada l'elaboració d'un licor a partir de la mescla del vi amb absenta, que ell anomena Absinthiamtum. Des de finals del segle XVIII, aquests vins aromatitzats es coneixen com a “vermut”, nom derivat de l'alemany “wermut”, que significa absenta.