Foto: Ora Hotel Priorat

, la cadena nord-americana d’, ha posat un peu a la comarca del Priorat en incorporar a la seva oferta, a través de la marca Design Hotels, un petit hotel del poble de Torroja:. Aquest hotel, de 13 habitacions, està situat al nucli antic de Torroja del Priorat (141 habitants) i s’adreça, principalment, a un públic interessat en el món del vi.Fundada el 1927, Marriott és una de les cadenes hoteleres més importants del món, amb una trentena de marques, més de 8.000 hotels en 139 països i una gran fidelitat entre el públic dels EUA. Entre aquestes marques hi ha institucions com The Ritz-Carlton o Sheraton, i també diverses ofertes de petits hotels independents de disseny. Aquest és el cas de la marca Design Hotels, amb uns 300 hotels arreu del món, que en tots els casos proposen experiències adreçades a un públic a qui interessi l’entorn on estan situats i "experiències culturalment arrelades”.Ora Hotel Priorat és el primer a formar part de l’oferta de Design Hotels fora de la ciutat de Barcelona (on disposa de dos establiments). A Europa en son un total de 61, dels quals 6 més son a Espanya (Alacant, Sevilla, Calvià, Granada, València i Salamanca). Obert fa pocs mesos i situat al número 25 del carrer Major, en una antiga abadia del segle XVIII,És per això que l’hotel compta amb un celler propi amb una gran selecció de vins, un espai per fer degustacions, una col·lecció de llibres relacionats amb el vi i el Priorat, etc. Des de l’hotel s’organitza i faciliten visites als cellers, reserves a restaurants i tot allò que el client pot fer durant la seva estada, amb l’hotel exercint de prescriptor, conseller i ambaixador del Priorat davant dels visitants.En aquest sentit les 13 habitacions de l’hotel (7 estàndars, 5 superior i 1 suite) han cercat una combinació entre l’estil de les velles cases del Priorat i el màxim confort, amb noms i obres d’art que donen testimoni de la cultura agrària i el paisatge del Priorat com: Coster, Bancal, Bassa, Caseta, Tros, etc.