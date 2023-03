AT Roca inaugura un celler a Sant Sebastià dels Gorgs, al Penedès

La inauguració va reunir viticultors, distribuïdors i amics

ha inaugurat un celler a Sant Sebastià dels Gorgs, on ja han vinificat tota la verema del 2022, que és la culminació del projecte iniciat fa 10 anys per, juntament amb la seva germanai el seu fillPresidit per les Muntanyes de Montserrat, el celler es troba al mig d'una finca pròpia de 12 hectàrees. El 100% de la producció és de la pròpia finca i de quatre viticultors veïns, regits sota els principis de la viticultura ecològica i regenerativa de secà.Sant Sebastià dels Gorgs és caracteritzatper la gran presencia de sòls rics en carbonat càlcic en diferents expressions, que imprimeixen un caràcter mineral i vertical als vins.El celler, dissenyat per adaptar-se a les necessitats climàtiques i vitícoles del moment, és ecosostenible i eficient energèticament: soterrat a la cara sud i obert a la cara nord, té una mínima despesa de frigories. A més, l’aprofitament del 100% de les aigües pluvials i la instal·lació de plaques fotovoltaiques, que produeixen anualment 9,5 vegades més d’energia verda de la que consumeix, fan un balanç energètic netament positiu. Amb la obsessió d’expressar el terroir, s’ha ideat el celler per vinificar parcel·la a parcel·la per separat.Amb una capacitat per 300.000 litres, la instal·lació compta amb dipòsits de 5.000 i 10.000 litres. Hi ha una altra zona dedicada a la fermentació i criança dels vins amb foudres, barriques, àmfores de fang i ous de ciment. Una altra part és l’elaboració dels escumosos de criances més llargues.Hi ha una altra part dedicada a l’enoturisme, per tal d’apropar als consumidors l’ànima d’AT Roca amb diferents tasts des de la vinya fins al celler.El celler ha prioritzat la vinificació per la producció de vins afins al territori.comenta que "la construcció del nou celler representa la possibilitat de poder elaborar vins que expressin de forma encara més precisa i clara la identitat del nostre entorn".