​Familia Torres inicia la primavera amb la seva Jornada de Natura

celebra una nova edició de la Jornada de Natura a la vinya, el dissabte 25 de març, coincidint amb l’inici de la primavera. Es tracta d’una original experiència enoturística per descobrir el món de les aus, tant des d’una vessant científica com artística, en un indret convertit en un petit ecosistema natural, ric en biodiversitat gràcies a la implementació de la viticultura regenerativa.L'activitat començarà amb una introducció a l’art de l’ornitografia, una tècnica artística que consisteix en capturar durant uns segons el vol de les aus i plasmar-lo en una sola imatge. El fotògraf creador de les ornitografies,, explicarà la seva tècnica a través d’un audiovisual i mostrarà algunes de les seves obres que, segons l’artista, “fan visibles allò invisible en un exercici de divulgació naturalista i de poesia visual”.A continuació,, de l’Institut Català d’Ornitologia, acompanyarà els participants en un passeig per la vinya per observar les diferents espècies d’aus que habiten a la zona durant aquesta època de l’any (només a Mas La Plana hi ha censades més de 60 espècies d’ocells). Així podran aprendre a reconèixer-les i descobrir com s’alimenten, com viuen, on instal·len els seus nius i altres curiositats d’aquestes espècies.Al llarg de l’experiència, els assistents també coneixeran la història de Família Torres i el seu compromís amb la viticultura regenerativa, com un nou pas en la seva lluita contra el canvi climàtic, que alhora fomenta la biodiversitat i recupera la fertilitat natural dels sòls.Per als més petits, s’han programat dos tallers infantils: per una banda, una activitat per construir caixes nius i menjadors per a ocells amb elements reciclats i procedents de la natura, i per una altra, un taller de dibuix amb làmines de diferents aus per pintar.L’activitat finalitzarà amb un tast de dos vins deprocedents del Penedès: Mas La Plana, que neix de la vinya on es realitza l’activitat, i el riesling Waltraud. Per aquells que vulguin completar l’experiència amb un dinar a peu de la vinya, el restaurant del celler, El Celleret, oferirà el menú “Natura”, creat pelamb productes de proximitat i de temporada i harmonitzat amb una selecció de vins del Penedès.Jornada de Natura a Família TorresDe 10h a 14hPreu adult: 34€Preu nen (de 7 a 17 anys): 14€Reserves aquí Dinar a El Celleret – menú “Natura”Reserves aquí Preu: 44€ (39€ si es contractat l’activitat)/ 16€ nens