​Nacho Martínez i Eloi Cedo, primer Premi Vila Viniteca de Tast Per Parelles

Nacho Martínez de Decántalo -basc establert a Barcelona- i Eloi Cedo, enòleg de Tivissa (Tarragona), són els guanyadors dels 30.000 euros del 15è Premi Vila Viniteca de Tast per Parelles. El segon lloc de la classificació -7.000 euros- se l'emporta la parella formada per Carlos Cerdán, d'Albacete i Paco Senís, de València, tots dos cellerers. En aquesta 15a edició del Premi, la parella de tast formada per l'eslovè Domen Presern i la canadenca Qian Janice, tots dos residents a Dinamarca, professora d'Universitat i ell professional del podcasting, guanyen el tercer lloc amb un premi de 3.000 euros.



Tots els participants han tingut el repte de descobrir el país, zona d'origen, denominació d'origen, varietats de raïm, anyada, elaborador i marca dels vins tastats.



Quim Vila i Siscu Martí -socis i propietaris de Vila Viniteca- són els artífexs d'un premi que requereix una estricta organització i logística. Durant l'esdeveniment s'han utilitzat 7.600 copes Riedel (2.400 al concurs i la resta al showroom de vins per al públic assistent). S'han obert per al certamen 298 ampolles. El públic assistent gairebé ha arribat a les 1.000 persones. S'han degustat 360kg de més de 65 varietats diferents de formatges, procedents de 25 formatgeries seleccionades per Ardai, i s'han tastat vins de més de 67 cellers.



Aquest premi ofereix una excepcional oportunitat de tast a tota mena de persones, professionals i aficionats, el seu objectiu és promocionar la cultura del vi i la seva principal singularitat és el fet de tastar en parella, ja que obliga a consensuar amb el company les sensacions. sabors i les olors percebudes.