Els Clàssic Penedès destaquen a la Barcelona Rosé International Bubble Awards

Aquest dijous 9 de març s’han fet entrega dels premis de la Barcelona Rosé International Bubble Awards que organitza el mitjà digital Vadevi, amb el suport i col·laboració de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI). L’acte d’entrega s’ha fet al Palau Robert de Barcelona i premia les millors bombolles rosades del món.



Clàssic Penedès ha obtingut una bona representació, especialment en la categoria d’escumosos rosats elaborats pel mètode tradicional de més de 30 mesos. Concretament, les medalles d’or han sigut per Argila Rosé 2017 de Mas Bertran, per Colet Vatua! Rosat 2019 de Colet Viticultors i per MM 2016 de Loxarel. En aquesta mateixa categoria també s’ha obtingut una medalla de plata per Aymar Rosé 2019 de Castell de Pujades.



La presència de Clàssic Penedès en aquest esdeveniment demostra la gran qualitat dels vins escumosos produïts al Penedès i la seva consolidació dins la categoria de productes de més de 30 mesos de criança.