Aquest escumós francès ha guanyat els premis 'Barcelona Rosé'

El millor de l’any, un xampany Laurent Perrier



Els Grans Ors dels BRIBA 2023

Premis especials:

• Millor Vi Escumós Rosat 2023: Laurent Perrier Cuvée Rosé Brut (AOC Champagne)

• Millor Vi Escumós Rosat català amb DO (Premi INCAVI): Oriol Rossell Reserva de la Propietat Brut Rosé Gran Reserva 2017 (DO Cava)



Per categories:

• Millor Vi Escumós Rosat Mètode Ancestral: Arché Pagès L’Efervescent 2021 (DO Empordà)

• Millor Vi Escumós Rosat Mètode Granvas: Freixenet Italian Rosé (Sense DO)

• Millor Vi Escumós Mètode Tradicional Jove (fins a 15 mesos): Roger Goulart Rosé Millesimé 2021 (DO Cava)

• Millor Vi Escumós Mètode Tradicional Reserva (De 15 a 30 mesos): Carles Andreu Brut Rosat Barrica Reserva 2020 (DO Cava)

• Millor Vi Escumós Mètode Tradicional Gran Reserva (Més de 30 mesos): Oriol Rossell Reserva de la Propietat Brut Rosé Gran Reserva 2017 (DO Cava)

• Millor Vi Escumós Mètode Tradicional AOC Champagne: Laurent Perrier Cuvée Rosé Brut (AOC Champagne)​

Aquest dijous 9 de març s’han donat a conèixer els resultats del, el concurs que des de fa tres edicions premia els millors vins escumosos rosats del món.Al concurs hi competien els principals productors de bombolles rosades, originàries de Catalunya, Espanya, França o Itàlia. I entre els resultats, sis grans ors reconeixent les millors referències de les diferents categories, i dos grans guanyadors que responen als productes amb la millor puntuació de l’edició.El producte que ha rebut la millor puntuació en el concurs després d’un tast a cegues ha estat el. Des de 1968, LaurentPerrier ha desenvolupat el domini d’un saber fer molt especial i rar a la Xampanya, la maceració.Ha compartit podi amb un cava català, que ha estat el rosat que ha obtingut la millor puntuació d’entre els que s’elaboren a Catalunya amb Denominació d’Origen.és un escumós que surt al mercat sota l’empara de la Denominació d’Origen Cava.