Aquest és el celler que ha rebut el ‘Premi a la millor gestió enoturística’

ha rebut el Premi a la, un guardó que atorga la coneguda publicació. Perelada s'ha imposat davant dos finalistes més: Abadia Retuerta i Marqués de Riscal. El jurat, format per representants d'organismes com la Federació Espanyola del Vi, Incavi, Asaja, o Interprofessional del Vi, ha valorat especialment el nou celler de Perelada , per la seva decisiva aposta per oferir una proposta exponencial, no sols des del punt de vista vinícola i de l’enoturisme d'excel·lència, sinó per un concepte únic que, a més, reuneix alta gastronomia, patrimoni històric, naturalesa, paisatge, esport, oci, art i cultura.Inaugurat al 2022, el celler representa un punt d'unió entre una proposta enològica d'avantguarda i un projecte consolidat en l'arquitectura de paisatge ideat per RCR Arquitectes (Premi Pritzker 2017). Així mateix, ha estat la primera de tota Europa a obtenir la certificació LEED® Gold, la màxima qualificació mundial com a edificació sostenible.La seva construcció fa realitat el somni de tres generacions de la família Suqué Mateu, propietaris de Perelada amb el compromís d'elaborar vins excel·lents, posant en valor les vinyes de les diferents finques de la propietat i l'enorme potencial vinícola de la D.O. Empordà., ha recollit el premi en representació de la marca en la gala dels XVI Premis Empresarials MVD 2022, celebrada a la Real Casa de Correos de Madrid.“Ser reconeguts entre alguns dels noms més cèlebres de la indústria del vi ens enorgulleix enormement i ens indica que anem per bon camí. Des que vam emprendre aquest projecte el mes de maig passat, hem volgut compartir aquest magnífic celler amb tots els que, com nosaltres, estimen el vi. Cuidem cada detall de l'experiència, amb la màxima premissa d'emocionar i sorprendre a través d'un concepte singular. Reconeixements com aquest, ens demostren que ho estem aconseguint”, ha assegurat el directiu de Perelada.Els Premis Empresarials Mercados del Vino y la Distribución, que han celebrat l'edició número 16, tenen com a objectiu promoure la vertebració d'un clúster del vi i reconèixer l'esforç d'una indústria estratègica per a l'economia espanyola.Des de l'inici de la seva activitat enoturística, al juny de 2022,En una visita típica el visitant descendeix sota terra per a iniciar un recorregut laberíntic pel celler i una representació de les cinc finques de Perelada–Garbet, Malaveïna, Pont de Molins, La Garriga i Espolla–. L'itinerari prossegueix a través de passarel·les situades a tres metres d'altura per a no interferir en les dinàmiques dels equips d'enologia i finalitza a la sala dedicada als tastos amb la possibilitat de conèixer les millors anyades antigues, formats especials de vins de sèrie limitada i productes per a col·leccionistes. En el mateix celler, els visitants també poden gaudir del wine bar Celler 1923 i la seva oferta de plats tradicionals, elaborats tal com es feia en 1923 amb un toc avantguardista, sempre maridats amb els vins Perelada.La proposta enoturística de Perelada s'emmarca en un projecte de gran envergadura, que inclou el castell de Peralada i el Monestir del Carme –amb la seva església i claustre gòtics del segle XIV–, el museu del vi i la col·lecció de vidre, l'excepcional biblioteca, els jardins, l'Hotel Peralada 5*, el Wine Spa, el Golf –considerat un dels millors de la Costa Brava–, el prestigiós Festival de Música del Castell de Peralada, el Casino Peralada, dues botigues de vins i quatre propostes gastronòmiques –el restaurant Castell Peralada (1*Michelin), el restaurant L’Olivera, el restaurant Shiro by Paco Pérez i el wine bar gastronòmic Celler 1923, situat en el mateix celler–. Aquest resort de turisme premium es troba, a més, a pocs quilòmetres de punts tan rellevants com el Parc Natural del Cap de Creus o el Teatre-Museu Dalí de Figueres.