Caelus, el nou blanc de noirs del celler U MES U

representa el repte més gran del Celler U Mes U i la culminació de molts anys d’experimentació amb la varietat i la seva elaboració com a blanc de noirs. Un Cava Gran Reserva amb més de 60 mesos de criança que rep el nom del Déu del cel de la mitologia romana.Elinicia el 2023 llançant un nou Gran Reserva que es posicionarà com el Cava més Premium de la seva gamma de vins i caves. Amb aquest, pretén reivindicar el potencial de la varietat pinot noir adaptada a les zones altes del Penedès i posicionar-se com un referent en l’elaboració d’escumosos.Aquest nou Cava rep el nom de Caelus, Déu de la mitologia romana, guardià del cel, el creador dels núvols, dels vents i la pluja que donen vida a la nostra terra. Es tracta d’un Cava inspirat en la contemplació del cel, fruit de la paciència i d’un exercici d’observació i d’interpretació de la varietat i de l’entorn. Un Pinot Noir monovarietal elaborat com a blanc de noirs i amb una criança deLa història del celler amb aquesta varietat es remunta a l’any 1993, quan va plantar la seva primera vinya de 3,5 hectàrees de pinot noir a Mas Moió, Font-rubí. Aquesta vinya, que es treballa amb cultiu ecològic des del seu naixement, va ser plantada a consciència perquè l’orientació dels ceps eviti és que el raïm rebi és l’impacte directe del sol, factor clau per obtenir una maduració lenta i poder així elaborar un blanc de noirs.Avui, després de 30 collites d’aprenentatge i de treball d’interpretació de la varietat pinot noir, el celler ha pogut veure els resultats: el(Cupatge de pinot noir de Mas Moió) ha sigut reconegut amb una medalla d’or als premis Decanter el passat 2022 i el Cava Ardea (pinot noir rosat de la finca El Puntatge) va rebre una medalla d’or a Catavinum el mateix any.El Caelus és un nou Cava Gran Reserva elaborat amb pinot noir de la vinya de Can Grau. La vinya està ubicada a 390 m d’altura, amb un clima de caràcter suau, influït per la serra pre-litoral mediterrània. Un blanc de noirs sense dosatge de més de 60 mesos de criança amb tap de suro.