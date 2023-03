El millor sommelier de Catalunya es decidirà a Reus i a Salou

Les comarques tarragonines acolliran el dilluns dia 27 de març, les proves que han de servir per escollir el, una activitat organitzada per l'El mateix dilluns a la nit, se celebrarà el sopar de La Nit dels Sommeliers. El concurs “Millor Sommelier de Catalunya“ té com a objectiu "desenvolupar i promoure el coneixement de la professió sommelier, el coneixement dels vins i productes gastronòmics de tot el món i principalment de Catalunya, així com reforçar els vincles, l’amistat i la col·laboració entre els professionals del vi".En aquesta ocasió, la convocatòria del concurs es portarà a terme a la ciutat de Reus. En concret en una de les sales del simbòlic i històric Círcol de Reus, una societat cultural i recreativa fundada l'any 1852 ubicada a la cèntrica Plaça Prim de la capital del Baix Camp.Les proves de matí i tarda es portaran a terme al Saló dels Miralls. Cal destacar que tal com s'ha realitzat en anteriors edicions, la prova de la tarda possibilitarà la presència de públic, sempre amb confirmació prèvia enviant una sol·licitud al mail tarragona@sommeliers.cat Pel que fa a la Nit dels Sommeliers, el sopar se celebrarà el mateix dia 27 de març, a les instal·lacions del Club Nàutic de Salou a partir de les 21 hores. Una trobada de la qual ben aviat se'n donaran detalls concrets i que comptarà amb la presència de destacats restauradors de les comarques tarragonines. A partir de les 19 hores, al mateix Club Nàutic de Salou, els assistents al sopar tindran oportunitat de participar en un showroom de les Denominacions d'Origen tarragonines.Cal recordar també que durant aquest sopar, a banda de fer públic el nom del Millor Sommelier de Catalunya 2023, es lliuraran diversos guardons atorgats a partir de les votacions realitzades pels associats de l'ACS.En aquest any 2023, les diferents categories tenen els següents candidats:: Per la implicació i tractament del món del vi des de la comunicació tenint present sempre a la sumilleria.: Cap de redacció de la revista Arrels, especialitzada en el sector del vi i l'entorn rural. Durant 6 anys, directora de Vadevi.cat i membre de l'organització dels Premis Vinari dels Vins Catalans.: Director de Cupatges.cat, un dels mitjans històrics del sector aCatalunya. Darrerament Cortés ha posat també en marxa un nou suport comunicatiu anomenat Tánico, centrat en aportar informació més tècnica i més especialitzada del món del vi.: Pel seu treball a diferents mitjans i plataformes digitals, especialment alcanal Vins and Grapes.: Per la seva trajectòria, producte, proposta enoturística i vinculació als i les sommeliers.Celler Gramona, Castell de Perelada, Celler Raimat, Vinyes Domènechen el món del vi durant l'últim any: Per la seva continuada acció social, fent servir el vi com a vehicle.Associació Jeroni Moragas (Móra d'Ebre)Fundació Mas Albornà (Vilafranca del Penedès)Sobran Ignorantes (Alella)Millor sala: Pel seu magnífic tractament del vi a la salaEls Comdals (Cervera)Compartir (Cadaqués)Cinc Sentits (Barcelona)El Celler de l'Aspic (Falset)Les votacions es poden realitzar fins a les 24.00 hores del dia 17 de març.