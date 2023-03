"Clara-mente" o "Para tipos como tú", la nova gamma de vins de Shakira

Imatge promocional de la cançó de Shakira i Bizarrap. Foto: BZRP

Shakira i el productor d'argentina Bizarrap han tingut un èxit rotund amb la seva cançó 'Clara Mente'. Després de dos mesos, el tema continua al top de les llistes i acumula més de 360 milions d'escoltes a Spotify i 370 milions de reproduccions a Youtube.El dard enverinat que la cantant va llançar a la seva ex parella, Gerard Piqué, no ha acabat aquí. La cantant colombiana. Una empresa vitícola de Castella i Lleó acaba de crear una selecció d'ampolles de gamma senzilla inspirades en aquest hit.Els vins són elaborats pel celler Vino de Ángeles, ubicat a Espanya (Valladolid), i porten frases de la cançó a les seves etiquetes. Els vins són un homenatge a les dones que gosen ser elles mateixes i expressar els seus sentiments, diu el web del celler.‘Una Loba com yo no está para novatos’ es tracta d’un rosat de la DO Cigales. És el “clarete" de tota la vida. ‘Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan’ és un "Frizzante" de Toro. ‘Clara-mente’ és un verdejo 100% de la DO Rueda. ‘Para tipos como tú’ està elaborat a la Denominació d’Origen Ribera del Duero.Las ampolles, que formen part del projecte ' Una loba como yo ', es poden comprar online per uns preus que oscil·len entre els 6 i els 8 euros.