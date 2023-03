Dia Internacional de les Dones’23 a ​Covides

Llibres, música i vi

El proper dissabte 11 de març,amb una programació de tarda que inclourà diverses activitats amb les dones com a protagonistes. La novetat d’enguany és que la commemoració tindrà lloc al celler que la cooperativa té a Vilafranca del Penedès, al Camí de Sant Pau, Paratge de les Clotes s/n. L’esdeveniment començarà a els 6 de la tarda i finalitzarà a les 9 del vespre. Des de fa uns anys Covides celebra el Dia Internacional de les Dones amb una jornada dedicada a les sòcies i viticultores que treballen al Penedès.La jornada s’iniciarà a les 6 de la tarda amb la presentació del llibre “Converses a peu de vinya - 50 dones viticultores del Penedès” de Mª Rosa Ferré. L’obra parla de l’important paper que les dones desenvolupen en la vida vitivinícola del Penedès a través de relats de vida i les fotografies de cinquanta viticultores que hi apareixen. Seguidament es presentarà i tastarà elUn vi de producció molt reduïda que s’elabora a les instal·lacions que el celler té a Sant Sadurní d’Anoia. Durant l’acte hi haurà la possibilitat de comprar tant el llibre com el vi.L’esdeveniment finalitzarà amb el concert del duet The Escarteen Sisters, format per dues veus femenines, violí i violoncel, que aposten per un estil que barreja el folk, la música clàssica i el pop.Per assistir a l’acte cal inscriure’s fins el 7 de març al correu julia@covides.com o al telèfon 938172552. L’acte compta amb el suport de la regidoria d’Igualtat, Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.