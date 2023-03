Sabor i realitat virtual: així són els bombons «phygitals» de Jordi Roca

La fundació Mobile World Capital i el Celler de Can Roca han presentat aquest dimarts al Mobile World Congress una degustació de bombons phygital, que vol transmetre la tecnologia a les persones mitjançant experiències.



L'empresa espanyola especialitzada en el desenvolupament de productes i solucions software Future Space ha dissenyat la part de realitat virtual del projecte, una tecnologia que pot tenir casos d'ús molt diferencials i que es poden convertir en molt comuns.



Per la seva part, el responsable de dolços d'El Celler, Jordi Roca, ha explicat que amb aquesta tecnologia han pogut "arribar a la màxima expressió del gust" per crear tres bombons amb sabors diferents -picant, àcid i dolç- en una degustació 260 graus que marida imatges amb sabors.



El responsable d'executar aquest projecte ha estat Damian Asslop, que espera que la degustació també sigui una "experiència educativa" de com concebre els sabors. Des de la Mobile World Capital expliquen que fer aquesta degustació amb realitat virtual és "com un viatge oníric en què es pot interactuar amb els sabors".