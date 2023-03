Les pitjors postres que pots comprar al supermercat, segons l'OCU

Deixant de banda indicacions de nutricionistes i experts en alimentació, els supermercats posen a disposició dels seus clients tot un ventall de postres molt poc saludables que, per bé o per malament, agraden a moltíssima gent. Des de iogurts de sabor, brioixeria industrial, qualsevol derivat de la xocolata... o les natilles.



Evidentment, res millora la producció casolana, ni tampoc la fruita o unes postres recomanades pels dietistes (que inclouen cereals sense sucre, per exemple), però en el cas que es decideixi apostar per una cosa molt més suculenta, l'Organització de Consumidors i Usuaris vol ajudar-vos a no caure en paranys nocius.



Arran d'un exhaustiu estudi dels supermercats, l'OCU ha volgut determinar quins són els millors productes d'un dels aliments estrella a l'hora de triar postres. L'entitat ha estudiat fins a 33 tipus de natilles: 13 de vainilla, 12 de xocolata i 8 productes de vainilla amb galetes, per determinar quins són els millors i els pitjors del mercat. Ja que decidim comprar-ho, millor prevenir abans que curar. Les pitjors natilles del mercat, segons l'OCU En el seu estudi, han determinat diversos paràmetres per estudiar els productes: valor nutricional, el sabor, la higiene del producte, quins additius duu i, altres qüestions més menors, com l'etiquetatge. L'OCU insisteix en el fet que no s'haurien de comprar les natilles de supermercat a causa de la baixa qualitat general del producte, però deixen molt clar quines són les pitjors. Les de vainilla de la marca Carrefour, que costen 1,64 €, pel seu elavadíssim nivell i quantitat d'additius.



Totes, afirmen, es passen amb el sucre, però en el cas que vulguis comprar unes de totes maneres, destaquen les de l'Eroski de sabor vainilla. Les de vainilla amb galetes superen els 22 grams de sucre (que és la mitjana que ha quantificat l'estudi per a tots aquests 33 productes).