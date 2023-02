Torres Brandy Zero Challenge, la final dels projectes de bars sostenibles

La gran final del Torres Brandy Zero Challenge ja té data! La primera competició global que premia el millor projecte de bar sostenible se celebrarà aquestamb presència dels set finalistes procedents d’Espanya, Itàlia, Regne Unit, Finlàndia, Lituània, Canadà i Mèxic.Amb aquesta iniciativa, Torres Brandy, la marca de brandis del Penedès des del 1928, repta als bar managers i bartenders de tot el món a presentaramb l’objectiu de promoure un canvi de mentalitat en mixologia que anteposi el compromís ambiental. Torres Brandy Zero Challenge va néixer el 2020 i, tot i que la seva execució inicial va haver de posposar-se per la pandèmia, professionals de diversos països van competir en fases eliminatòries de caire nacional a principis del 2022, mostrant com gestionar un local amb el mínim impacte ambiental i creant l’eco-còctel més innovador.La gran finalque en el transcurs del matí presentaran als jutges el seu projecte en una primera ronda, mentre que per la tarda mostraran la seva proposta d’eco-còctel. Després de la deliberació del jurat, s’anunciarà el guanyador, que rebrà una donació econòmica de 25.000 euros per dur a terme el projecte guanyador i 5.000 euros més per a la persona que l’ha presentat.D’aquesta manera, Torres Brandy ratifica el seu compromís amb la promoció d’alternatives sostenibles en el món de la cocteleria. Els jutges valoraran aquells projectes que prioritzin un baix impacte mediambiental mitjançant l’ús d’energies renovables, disseny respectuós amb l’entorn, innovació i responsabilitat social.El jurat estarà compost per Lucas Groglio, Beverage and Sustainability Consultant, fundador i director de “Coctelería Consciente”; María García de @TorresBrandyOfficial la Fuente, presidenta de l’Associació de Periodistes d’Informació Ambiental (APIA) i Christian Visalli, Torres Brandy Global Spirits Director.Pel que fa a l’elaboració de l’eco-còctel, es tindrà en consideració l’ús d’ingredients locals i productes de temporada, la gestió dels residus, el gust, la creativitat i la tècnica emprada. En aquesta ocasió, els jutges seran David Córdoba, Spirit Innovator & Rum Entrepreneur; Julie Reiner, propietària dels mítics Milady’s, Clover Club i Leyenda, i jutge a Netflix Drink Master’s, i Javier Reynoso, Torres Brandy Global Brand Ambassador.En aquesta gran final del Torres Brandy Zero Challenge, Espanya està representada pel bartender, director i copropietari del prestigiós local barceloní Paradiso Cocktail Bar, escollit el millor bar del món el 2022 (The World’s Best Bars) amb un projecte que destaca pel seu enfocament integral i ambiciós basat en la reutilització de la matèria orgànica i la gestió dels residus que genera l’establiment. Els altres finalistes són(Mèxic);(Canadà);(Finlàndia);(Regne Unit);(Lituània) i(Itàlia).Torres Brandy és (per quart any consecutiu), el brandi preferit pels bartenders segons l’informe de marques 2022 de la revista Drinks International, on encapçala les llistes ‘Best Selling Brands’ i ‘Top Trending Brands’, confeccionades a partir d’una enquesta a un centenar de bars considerats els millors del món.