Què són els vins vegans? Sis exemples que hauries de conèixer

Suposo que heu vist el lamentable vídeo d’una mare que es queixava que a l’escola de la seva filla, per carnaval es disfressaven de pescadors. En aquest vídeo la mare diu que està devastada i amb ganes de plorar perquè ella és vegana i troba que això és una ofensa als seus principis morals i ètics. La nena en qüestió té vuit anys i a sobre li han posat Nàdia de nom; quan et posen un nom així, és evident que això et marca de per vida tal com vàrem poder comprovar en un programa de cuina que aquí relato Després d’una llarga, profunda, rigorosa i contrastada cerca d’informació (a Wikipedia) us defineixo què és el veganisme.: va ser encunyat el 1944 per Donald Watson amb l'objectiu de diferenciar-lo del vegetarianisme. El veganisme és l'actitud consistent a rebutjar l'ús de productes d'origen animal, en conjunt amb una doctrina o filosofia que rebutja concebre els animals com a mercaderies, ja sigui per a indumentària, medicaments, cosmètics, transport, experimentació, ajuda en el treball o entreteniment. El veganisme és definit com un estil de vida, com un posicionament ètic i com una ideologia.Els principals productes i serveis exclosos al veganisme són: carn, peix, ous, llet i derivats (com el formatge o el iogurt), mel, cuir, llana, pells i cosmètics provats en animals.L'eliminació de la dieta de tots els productes d'origen animal pot provocar certes, algunes de greus, que s'han de prevenir mitjançant la presa regular d'aliments fortificats o suplements dietètics. Però bé, això últim no té gens d’importància, es veu. Les fruites, verdures, llegums, nous, grans i fongs són els elements bàsics del menjar vegà.Els cellers, sempre sensibles a les noves tendències, han tret al mercat uns vins aptes per aquesta mena de gent que diuen que són vegans; això vol dir que. Habitualment els vins es poden clarificar amb albúmina d’ou, col·lagen de peix, gelatina porcina, que són tots productes de procedència animal. En el cas dels vins aptes per a vegans, aquests no poden fer ús de cap d’aquests productes (es poden però clarificar amb proteïna de pèsol).Per a poder treure el mercat un vi vegà, aquest ha d’haver estat auditat per unala qual autoritzarà que el celler pugui posar a l’ampolla un logo que indica que el vi ha estat elaborat sense emprar cap producte d’origen animal.Les ampolles en les quals veieu un d’aquests logos, les podeu oferir a les persones veganes, en cas que per desventura en conegueu a alguna.Aquí teniu una bona selecció de 6 grans vins vegans. 3 blancs i 3 negres.100% Macabeu.Preu: 17,90 €.Si aquesta persona vegana és de vins blancs, aquí tenim un vi monovarietal de macabeu fruit de dues veremes (una anticipada i una segona més madura) amb una lleugera criança en fusta.Xarel·lo i chardonnay.Preu: 11,25 €.Un vi de cupatge passat per fusta de roure i acàcia, amb una criança amb mares. És un vi sorgit del projecte “la vida secreta de les plantes” on el celler vol transmetre la seva cura amb l’entorn.Pansa blanca. Preu: 10,50 €Si aquesta persona és més de costa, li podeu comprar un vi fet amb pansa blanca, d’unes vinyes d’Alella acariciades per la marinada. Que ara que hi penso la marinada és un vent que ve del mar, i al mar hi ha peixos... ai, no sé si això li agradarà.Ull de llebre, cabernet sauvignon, shyraz i merlot.Preu: 64,95 €.Ser vegà no equival a ser un jipi pelacanyes, ja que sovint la brillen. Per tant, els hi dius que se’ls gastin i que quan vinguin a casa teva et portin un vinàs. Què mínim.Carinyena, garnatxa i shyraz.Preu: 19,95 €.Un vi amb estructura, d’una zona vinícola que hem de defensar i que si li’n dones una copa a una persona vegana d’aquestes, veuràs que fa cara de plantejar-se algunes coses; de plantejar-se que aquell embotit que veu a l’altra punta de la taula... potser l’hauria de tenir més a prop.Cabernet sauvignon, garnatxa i merlot.Preu: 9,20 €Si aquest teu conegut vegà va curt d’armilla, li dius que compri aquest vi. Vins bons, ben fets, respectuosos amb el medi ambient i a preu ajustats, n’hi ha. I aquest n’és un bon exemple.