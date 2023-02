Esquire tria el millors vins negres d'Espanya i el català és aquest

Santi Rivas, col·laborador habitual en matèria vinícola d'Esquire, ha fet una tria dels millors vins negres de cada comunitat autònoma , un exercici del qual ell mateix diu que és "complicat" i que ens anima a fer, però del que comenta: "És una 'xorrada'? És una 'xorrada', però em diverteixo fent-lo, també us insto a fer la vostra llista, no tant perquè estic interessat en la vostra opinió (bé), si no, perquè pugueu verificar com de 'xorra' i asimètric pot ser aquest entreteniment"."Em quedo com un dels pioners del moviment Priorat, un vi que sempre ha sigut espectacular", comenta Santi Rivas sobre el vi de René Barbier. "A més porta unes últimes anyades en absolut estat de gràcia", explica, i acaba dient que "es bueno de no creérselo vamos".