Marta Clot i Vi & Companyia triomfen al Digital Wine Contest

Davant d'un centenar d'assistents, ahir es va celebrar la gala de lliurament de premis de la, impulsat per lades de fa més de 16 anys. Un concurs pioner en la condecoració de la creació de continguts relacionats amb el sector vitivinícola. L’escenari triat per a l’ocasió ha estat la Sala Club de Paral·lel 62 -antiga sala Barts- de Barcelona, amb unes espectaculars vistes sobre el Paral·lel.Elsd’aquesta 8a edició han estat els següents:En aqueta edició, el jurat ha volgut fer entrega també d’unaen la categoria de Millor Vídeo, que ha estat perEls membres deld’aquesta 8a edició han estat, periodista, director de La Gulateca de 20 Minutos i codirector de Photolari;, editora del grup Abacus, grup responsable de mitjans com el Cuina, Arrels o Descobrir Catalunya; Jordi Comellas, productor cinematogràfic i codirector del festival Zoom Televisió;, periodista i directora del Comer de La Vanguardia; i, cap de comunicació de la DO Catalunya.Totes cinc figures han tingut un pes important a l’hora de decidir els guanyadors i guanyadores, però no exclusiu. Després de fer la selecció dels finalistes, els premis han depès de la seva decisió en un 50%, mentre que l’altra meitat ha anat a càrrec d’unafeta a través de la pàgina web de DO Catalunya, excepte en el cas de, la categoria de Millor Prescriptor/a, que ha depès totalment del públic.La DO Catalunya celebra l’que ha rebut en aquesta edició, i valora molt positivament la gran quantitat de vots populars, en una edició que ha estat supervisada per un, amb l’objectiu de garantir la netedat i la transparència del procés.La gala del Digital Wine Contest ha recuperat enguany la presencialitat, després que la darrera edició, celebrada el febrer de 2021, es retransmetés en streaming a causa de les limitacions que encara hi havia per la pandèmia.En format de festa/còctel, la DO Catalunya s’ha retrobat així amb els participants i els companys del sector de la comunicació del vi., ha inaugurat la gala amb un discurs en el qual destacava que “El vi, és dels pocs productes que té ànima perquè té un origen en concret. Al final, l’únic vincle que tenim els pagesos que fem vi és la Denominació d’Origen, és el punt de trobada entre nosaltres i el consumidor a través de l’ampolla de vi. Aquest vincle amb el territori, amb el paisatge, amb les persones, amb generacions que esperem que en un futur puguin seguir fent de pagesos i pageses... és el tret diferencial del món del vi”.